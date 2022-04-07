Karaman eski milletvekili Abdullah Özbey vefat etti

Milli Görüş partilerinde kurucu üyelik yapan rahmetli işadamı Osman Nuri Önügören’in oğlu İbrahim Önügören’in dünürü olan Abdullah Özbey, bugun sabaha karşı vefat etti.

1958 yılında Karaman Ermenek'te dünyaya gelen Özbey, ilk, orta ve lise öğrenimini Ermenek'te tamamladı.

1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1982 yılında Hakimlik-Savcılık sınavını kazanarak stajına başlayan Özbey; 1983-1985 yılları arasında yedek subay olarak vatani görevini tamamladı.

1986 yılında Gümüşhane Torul'da Sulh Ceza Hakimi olarak göreve başladı.

1987 yılı sonunda hakimlik görevinden istifa ederek kendi baba memleketinde madencilik faaliyetlerine başladı.

1994 yılında Refah Partisi'nde siyasi hayatına başlayarak yerel seçimlerde Ermenek Belediye Başkanı adayı oldu.

1995 genel seçimlerinde Karaman'dan Refah Partisi Milletvekili seçildi.

Fazilet, Saadet ve Yeniden Refah Partisi kurucu üyesi olan Özbey ayrıca Erbakan Vakfı İstişare Kurulu Üyesiydi. Merhum Özbey, evli ve 4 çocuk babasıydı.