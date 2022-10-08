Karaköy önlerinde su alan tekne sulara gömüldü
İstanbul Beyoğlu'nda su alan tekne battı, teknede bulunan 2 kişiyi deniz polisi kurtardı.
Gündem 08.10.2022, 20:41
Alınan bilgiye göre, denize açıldıktan sonra Karaköy önlerine gelen bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.
Durumu fark eden tekne kaptanı ile arkadaşı, kıyıya yönelerek yardım istedi.
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, teknedeki 2 kişiyi bota alarak kurtardı.
Tekne, su aldıktan kısa bir süre sonra battı.
Teknenin batışı ve deniz polisinin kurtarma çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: AA
20
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|9
|18
|2. Başakşehir
|7
|17
|3. Konyaspor
|9
|18
|4. Galatasaray
|8
|17
|5. Trabzonspor
|8
|16
|6. Beşiktaş
|8
|15
|7. Fenerbahçe
|7
|14
|8. Kayserispor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|9
|12
|10. Kasımpaşa
|8
|12
|11. Alanyaspor
|8
|9
|12. Giresunspor
|7
|8
|13. İstanbulspor
|8
|8
|14. Ankaragücü
|8
|7
|15. Karagümrük
|7
|6
|16. Antalyaspor
|8
|7
|17. Sivasspor
|8
|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|8
|15
|2. Bodrumspor
|8
|14
|3. Eyüpspor
|7
|14
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Boluspor
|7
|12
|6. Bandırmaspor
|7
|12
|7. Sakaryaspor
|8
|12
|8. Manisa FK
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Adanaspor
|8
|8
|13. Göztepe
|7
|8
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Chelsea
|8
|16
|5. Brighton
|7
|14
|6. Newcastle
|9
|14
|7. M. United
|7
|12
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|9
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|9
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Leicester City
|9
|7
|17. Southampton
|9
|7
|18. Crystal Palace
|7
|6
|19. Wolves
|9
|6
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|8
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
|7
|15
|6. Valencia
|8
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Osasuna
|8
|13
|9. Villarreal
|7
|12
|10. Rayo Vallecano
|8
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Sevilla
|8
|8
|14. Girona
|8
|7
|15. Almeria
|8
|7
|16. Getafe
|7
|7
|17. Espanyol
|7
|5
|18. Real Valladolid
|7
|7
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1