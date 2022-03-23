Karaismailoğlu'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddialara tepki
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefetin 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddialarına "Yüklenici firmalara rant sağlandığı iddiası yalan. Müfterilerle mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.
Gündem 23.03.2022, 20:40
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne yönelik iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yüklenici firmaya kilometre başına yaklaşık 2,5 kat ödeme yapıldığına dair iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Firmanın projeyi erken bitirmesi ile daha fazla gelir elde edeceği iddialarını yalanladı.
Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile yıllık toplam 415 milyon euro tasarruf sağlanacağını belirtti.
Köprünün istihdama yıllık etkisinin 118 bin kişi olduğunu sözlerine ekledi.
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