'Karadeniz'in başı sel felaketleriyle dertte

Sağanak nedeniyle Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt, Samsun'un Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ile Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde okullar tatil edildi.



Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi.

İnebolu Çayı'nın taşma tehlikesi nedeniyle Karayolları, DSİ, İnebolu Belediyesi ve Özel İdare ekipleri gece boyunca dere kenarlarında önlem aldı. Sel suları dere kenarlarında hasara neden oldu. İsmetpaşa ve Abdurrahmanpaşa caddelerinde meydana gelen hasar nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlçedeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, AA muhabirine, dün akşamdan bu yana şiddetli yağışla karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Devam eden yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı'ndaki su seviyesinin oldukça yükseldiğini bildiren Baycar, "Önlem olarak dere kenarlarına taşlarla set oluşturduk. Terminal Köprüsü'nün üzerinden suyun geçişini engellemek için orada biriken malzemeleri, molozları iş makineleriyle temizlemekteyiz." dedi.

Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Baycar, "Tedbir olarak da vatandaşlarımızın muhakkak duyarlı olması, alt katlarda oturan vatandaşlarımızın üst katlara çıkması, işi olmayan vatandaşlarımızın dere kenarında bulunmamasını rica ediyoruz. Okullarımızı pazartesi itibariyle tatil ettik. Özellikle dere kenarındaki iş yerlerimizin de tehlike geçene kadar açılmamasını özellikle istirham ediyorum. İnşallah tedbirlerimizle beraber bu afeti herhangi bir sıkıntı olmadan atlatacağız." diye konuştu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor.

İlçedeki tüm okullarda eğitim ve öğretime de bir gün ara verildi.

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle Bayramgazi köyü yolunda aracıyla seyahat halindeyken mahsur kalan Yıldıray Yorulmaz, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeyi Kastamonu'ya bağlayan kara yolunun belirli bölgelerinde küçük çaplı heyelanlar yaşandı, Karayolları ekipleri temizleme çalışması yaparak yolları açtı.

Bazı binalarda küçük çaplı su baskınları yaşanırken Ezine Çayı'nın debisi yükseldi.

Belediye ve Özel İdare ekipleri, bölgede temizlik çalışması yürütüyor.

İnebolu-Kastamonu kara yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu Çayı'nda sele neden oldu.

Yükselen sel suları dere içinde ve İnebolu Çayı kenarından geçen İnebolu-Kastamonu kara yolunda hasara yol açtı.

Kara yolunun bir kısmı çökerken ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı. Gece saatlerinde kara yolunun bir şeridi ulaşıma kapatıldı. Sabah saatlerinde yol kontrollü olarak tekrar ulaşıma açıldı.

Ayrıca, İnebolu Mecit Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesi sular altında kaldı. Bahçe mazgallarının tıkanması nedeniyle biriken sular okulun duvarı kırılarak tahliye edildi.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, bölgede yağışların devam ettiğini söyledi.

Yağışlar nedeniyle İnebolu Çayı'nda sel oluştuğunu anlatan Baycar, "En sıkıntılı gördüğümüz İnebolu Çayı'nda su seviyesi indi." dedi.

Sel nedeniyle ilçenin boşaltılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Baycar, şunları kaydetti:

"Bazı basın organlarında 'İnebolu boşaltılıyor' gibi haberler maalesef çıkmaktaymış. Bunlar tamamen asılsız. Böyle bir tedbirimiz şu an için yok. Sadece dere kenarlarındaki alçak binalarda, konutlarda ve iş yerlerindeki vatandaşlarımıza tedbiren üst katlara çıkmasını söyledik. Onun dışında herhangi bir tahliye ve İnebolu'nun boşaltılması söz konusu değil."

İnebolu ilçesinde sel Evrenye köyünde zarara yol açtı

Evrenye köyünde, Evrenye Çayı'nın bazı bölümlerinde istinat duvarının çökmesi sonucu su baskınları yaşandı.

İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçede şiddetli yağışın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Evrenye köyünde sel yaşandığını belirten Baycar, şunları kaydetti:

"Evrenye'deki deremizde bazı yerlerde duvarların patladığını görüyoruz. Maalesef bu duvardan sızan sular Evrenye köyünü dolduruyor. Biz bu duvarı taşlarla ve molozlarla kapatma çalışması yapıyoruz. İnşallah yağışlar diner de bir an önce normale döneriz. Şu an için can ve mal kaybımız bulunmuyor. Evrenye'de tek tük evlerimizde alçak yerlerde maalesef su baskınları var. Çok ciddi anlamda bir sıkıntımız yok."

Samsun

Samsun'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkez ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yağışın gün boyu etkili olacağı vurgulandı.

Açıklamada, Ladik ilçesinde eğitimin sabah saatlerinde tatil edildiği hatırlatılarak, "Eğitime bu sabah itibarıyla bir gün ara verilen Ladik ilçesine ek olarak yağışların gün boyu artarak devam edeceği bilgisi alındığından merkez Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde de eğitime bir gün ara verilmiş olup süreç takip edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Yağışların etkili olduğu 19 Mayıs ilçesinde de Kaymakamlık kararıyla eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı: Meydana gelen olumsuzluklara kısa sürede müdahale ediliyor

Samsun İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında AFAD'da toplandı.

Vali Dağlı, burada yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarı neticesinde 3 Haziran Cumartesi günü itibarıyla Samsun'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı ve belediyesinin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini vurguladı.

Samsun merkez ve bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini anımsatan Dağlı, yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Maalesef dün Ladik ilçemiz Alıçlı Mahallesi'nde bir vatandaşımız hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de dere sularına kapılmak suretiyle vefat etti. Tekrar bu manada başımız sağ olsun." dedi.

TAMP 2. Derece İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun ilk olarak AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde 4 Haziran Pazar günü İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplandığını ve çalışmalarının devam ettiğini tüm kurumlarla teyakkuz halinde olduklarını belirten Dağlı, "İlimiz genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmaları gelen ihbarlar neticesinde Samsun Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirildi. Pazar günü saat 22.00 itibarıyla, Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ve emniyet ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Birçok noktada yollara selle gelen malzemeler temizlendi. Kanallar ve menfezler açıldı. Dalgıç pompalarla su baskını olan yerlere müdahale edildi. İlk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi'nde 32 küçükbaş ve bir büyükbaş hayvan telef oldu, 2 araç ve bir römork zarar gördü. Enerji nakil hatlarında direk yıkılması nedeniyle meydana gelen kesintilere jeneratör beslemesiyle müdahale edildi." diye konuştu.

Samsun merkezde yağışın etkisini arttırdığına işaret eden Dağlı, şu bilgileri verdi:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak yağış nedeniyle teyakkuz halinde olunmakta. Meydana gelen olumsuzluklara gerek vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar gerekse kamu kurumları ve belediyelerimizin tespitleri neticesinden kısa sürede müdahale ediliyor. Sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunlar çözüldü. Ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarları gelmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda çalışma ve müdahaleler de aralıksız yürütülüyor. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildi. Yağışlardan olumsuz etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Dağlı, yağışların gün boyu artarak devam edecek olması beklendiğinden vatandaşlara özellikle sel riski yüksek olan dere yatakları ve su baskını olan yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı ile diğer ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Samsun-Ladik kara yolunda şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü Tersakan Çayı'nın taşması sonucu su altında kaldı.

Tersakan Çayı'nda şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana geldi.

Ladik ilçesi Sanayi Mahallesi mevkisinde, Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü sular altında kaldı.

Kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Karayolları ve Ladik Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yarım saat süren çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı

Samsun'un Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

Beş araç çöken duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Polis, bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.

Apartman sakinlerinden Ramazan Sandıklı, AA muhabirine, şiddetli yağış sonrası istinat duvarının çöktüğünü, bir arkadaşlarının arabasında olduğunu ve son anda araçtan çıktığını söyledi.

Samsun Ordu kara yolunda sağanak ve heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Samsun Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde toprak kaymaları yaşandı. Su birikintilerinin oluştuğu yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yolda ayrıca çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su bastı. Sanayi sitesindeki araçlarda sel suları nedeniyle maddi hasar oluştu.

Belediye Evleri Mahallesi Çevreyolu Mevkisi'nde de büyük su birikintileri oluştu.

Bafra'da sel dolayısıyla grup yolunda ulaşım sağlanamıyor

İlçede etkili olan kuvvetli yağış sonrasında Ozan, Dereler ve Yeraltı mahalleleri sınırları içinde bulunan Kocahüseyin Deresi taştı.

Ozan Mahallesi girişinde köy grup yolunu bağlayan köprü taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede şiddetli yağış devam ederken dere yakınında bulunan bazı evleri de su bastı.

Havza ilçesinde de şiddetli yağışların ardından Tersakan Çayı'nın taşması sonucu bazı tarım alanları sular altında kaldı.

Sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

Ladik ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi.

Şiddetli yağışın yaşandığı ilçede, Alıçlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde hayvanlarını geçirdiği dere yatağında dengesini kaybederek akıntıya kapılan ve hayatını kaybeden 65 yaşındaki Şükrü Köksal'ın cenazesi mahalle camisine getirildi.

Köksal, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Cenazeye katılan Vali Zülkif Dağlı, Köksal'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenazeye Şükrü Köksal'ın ailesi, yakınları ve Vali Dağlı ile İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Kaymakam Ahmet Raşit Orhan ile vatandaşlar katıldı.

Sinop

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Sağanak nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle 5 Haziran 2023 Pazartesi günü Ayancık ve Türkeli ilçe genelinde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Erfelek ilçemizde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir."

Mahsur kalan evcil hayvanlar vinç yardımıyla kurtarıldı

Sinop'ta etkili olan sağanak nedeniyle bir çilek üretim tesisinde mahsur kalan evcil hayvanlar vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kentte etkili olan şiddetli yağışta merkeze bağlı Mertoğlu köyündeki bir çilek üretim tesisini su bastı.

Yanından geçen deredeki su seviyesinin yükselmesi sebebiyle tesisteki üç köpek ile bir kedi ve iki yavrusu mahsur kaldı.

Görevliler vinç yardımıyla tesise girerek, evcil hayvanları bulundukları yerden alıp güvenli bölgeye taşıdı.

Tesis görevlisi Suat Gümeç, AA muhabirine, sabah saatlerinde tesise geldiklerinde su baskını ile karşılaştıklarını söyledi.

Tesise giremedikleri için akıllarının hayvanlarında kaldığını belirten Gümeç, "O an ilk aklımıza gelen evcil hayvanlarımız oldu. Yedi evcil hayvanımızdan bir tanesini bulamadık. Diğerlerini vinç yardımıyla kurtarmayı başardık." diye konuştu.

İçme suyu arıtma tesisini su bastı

Erfelek ilçesinde yaşanan su taşkınlarından belediyeye ait içme suyu arıtma tesisinin de etkilendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erfelek ilçemizde meydana gelen sel nedeniyle içme suyu arıtma tesisimize giden yollar kapanmış, tesisimizi su basmıştır. Bu bağlamda kentimizde su kesintisi yaşanacaktır. Mesai arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını sürdürmektedir."

Sera ve tarım arazilerini su bastı

Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından bazı sera ve tarım arazileri su altında kaldı.

Kentte etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle Erfelek ilçesi havzasında bulunan tarım arazilerinde su taşkınları yaşandı.

Taşkın nedeniyle bir çilek serası ile çeltik tarlaları su altında kaldı.

Seradaki bir otomobil ile diğer cihazlarda büyük çapta hasar oluştu.

Aynı bölgedeki çeltik tarlalarında da bir metreye yakın su birikintileri oluştu.

Bölgeden geçen derenin de debisi yağış sebebiyle yükseldi.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel dolayısıyla ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarının meydana geldiği belirtilerek, "Gelen ihbarlara, AFAD ekiplerimizle emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, ilçe özel idare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Amasya-Erzincan kara yolunun 20'nci kilometresi Kışlacık mevkisinde dünkü yoğun yağış nedeniyle meydana gelen selden dolayı kara yolunun ulaşıma kapandığı, ekiplerin çalışmaları sonucu yolun 22.00 itibarıyla tek yönlü olarak trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, "Saat 16.50 sıralarında Amasya merkez Kışlacık Köyü Yukarı Şelale mevkisinde 3 vatandaşımızın içerisinde bulunduğu araç aşırı yağış nedeniyle sele kapılmıştır. Bir vatandaşımız kurtarılmış olup, bir vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır, bir vatandaşın aranmasına devam edilmektedir." bilgisine yer verildi.

Samsun'daki sel

Bugün, Samsun'un Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'ndeki köprüde bir aracın mahsur kaldığı ve aracın içinde bir kişinin bulunduğu bilgisinin alındığı, mahsur kalan kişinin kurtarıldığı bildirilen açıklamada, "Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmiştir. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaşın cansız bedenine ulaşılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yoğun yağışlar neticesinde Ayancık yolu üzerindeki Yeniçam mevkisindeki derede taşmanın meydana geldiği, herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığı aktarıldı.

Ayancık'ın Kestanelik köyünde mahsur kalan 8 kişinin güvenli noktaya alındığı bildirilen açıklamada, Sinop-Ayancık kara yolunun Şerefiye köyü mevkisinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkınının meydana geldiği, köprünün altının temizlendiği kaydedildi.

Sinop merkezdeki kara yolunun ulaşıma açık olduğu, kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen açıklamada, "Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerinden motopomp, vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere personel görevlendirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Kastamonu'daki sel

Dün akşam saatlerinden itibaren meydana gelen sağanağın Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde etkili olduğu, an itibarıyla can ve mal kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana gelmiştir. Bozkurt Bayramgazi köyünde bir araç sele maruz kalmıştır. Bayramgazi yolu tedbir amacıyla kapatılmıştır.

Çatalzeytin ilçesi Paşalı köyü ve Sırakonak köyü bağlantısı heyelan sebebiyle kopmuş olup, ulaşımda oluşacak riskten dolayı jandarma ekiplerince önlem alınmıştır. Abana ve Bozkurt ilçelerinde 5 binada su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Toplam 30 köye elektrik verilememekte, İnebolu ilçesinde bir köyde haberleşme arızası bulunmaktadır.

Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup, ilçelere ulaşım sağlayan ana arterlerde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Abana ilçesinde Hacıveli istikametinde su birikintisi sebebiyle ulaşım geçici süre kesilmiştir. Yolda tahliye çalışması sürmektedir. Abana-Bozkurt arası ilçede su birikintisinden dolayı kısmen ulaşım durmuştur. Çatalzeytin Paşalı ve Yunuslar köyünde su taşkınları sonrası meydana gelen zararlar giderilmiştir."