Karadeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji, Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan fırtına ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.
Gündem 02.10.2022, 12:33
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde bugün akşam saatlerinden itibaren yerel kuvvetli, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde ise yarın gece saatlerinden itibaren zaman zaman çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağışların, bölgenin batısında gece ve sabah saatlerinde, doğusunda öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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