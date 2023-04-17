Karadeniz gazında iletim hattı vanaları açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya ulaşacak" dedi.

Karadeniz doğalgazıyla ilişkin son durumu aktaran Bakan Dönmez, "Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. 30 saatte karaya ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde;

"Perşembe günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle projemizin ilk fazını açacağız. Dün gece itibarıyla oradaki kuyularından vanaları açarak deniz altındaki ana iletim hattına gazı basmaya başladık. Perşembe onu karaya çıkaracağız.

İlk etapta 10 kuyunun üretime alınacağını belirten Dönmez, "Kuyu sayısını 3 yıl içinde 10 milyon metreküp üretimi 40 milyon metreküpe çıkaracağız. Faz 3'te 60 milyona çıkacak." diye konuştu.

Doğalgaz fiyatlarına ilişkin değerlendirme yapan Bakan Dönmez "Gazı sisteme verdikten sonra vatandaşlar faydayı fiilen yaşayarak görecek. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak. İthal ettiğimiz gazı hala konuta sübvansiyon uygulayarak veriyoruz. Daha ekonomik bir şekilde vatandaşa yansıtacak bir müjdeyi paylaşacağız." dedi.