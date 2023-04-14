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Karadeniz gazı haftaya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazının önümüzdeki hafta içinde çıkarılacağını açıkladı.

Gündem 14.04.2023, 15:45
Karadeniz gazı haftaya çıkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz doğal gazına ilişkin "Nasip olursa 20 Nisan arife doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre. Elimizdeki mevcut doğal gazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Namazı burada kılan Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, Karadeniz doğal gazının gelecek günlerde yerli sisteme entegre edilmesinin öngörüldüğünü anımsatarak entegrasyon sürecindeki son durumu sorması üzerine Erdoğan, "Nasip olursa 20 Nisan arife, doğal gazımızı çıkarıyoruz. Şu anda bütün planlamalar, hesaplar buna göre. Ondan sonra da zaten bunu elimizdeki mevcut doğal gazla entegre edip adımlarımızı atmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, bir diğer gazetecinin deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalardaki son duruma ilişkin sorusu üzerine şunları kaydetti:

"11 vilayetin tamamında da gerek temel atmalar gerek konut teslimleri, köy evlerinin teslimleri, bunlar devam ediyor. Bildiğiniz gibi, ben vatandaşlarımdan 1 yıl gibi bir süre talep ettim. Bu 1 yıl içerisinde de inşallah biz bu konutlarımızı süratle bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız yoğun bir çalışmayı devam ettiriyor. Tabii bir taraftan enkaz kaldırmalar var. Bir taraftan bu enkaz kaldırmalarla birlikte zemin etütleri yapılıyor. Tüm bunlarla beraber de şu anda adımlarımızı atıyoruz."

"Şehir hastanelerimiz Cleveland'ı falan aştı"

Yarın Kocaeli'de bir şehir hastanesinin açılışını yapacakların belirten Erdoğan, "Şehir hastanelerinin sizin için önemi nedir?" sorusu üzerine, "Şehir hastaneleri, geçmişte özellikle de sayın Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın genel müdürü olduğu zamanlar oralardaki rezaleti, oralardaki maalesef rehin, rehine alma dönemleri, hatta rahmetli Savaş Ay'ın bir programında izlediğimiz -Kılıçdaroğlu'nun da genel müdürü olduğu dönem- o zaman bu hastanelerin hali ortadaydı. Bütün her taraf pislik içerisinde rezillikti. Hatta galoşları satarlardı yoğun bir şekilde ve kan, pislik öyle bir durumdaydı." ifadesini kullandı.

Şehir hastanelerinde vatandaşın huzur bulduğunu dile getiren Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu hastaneler tertemiz, pırıl pırıl. Yani bu hastaneye gelen içeri girdiği zaman zaten huzur buluyor ve huzur bulmayla birlikte de daha şifayı bulunduğu yerde yakalıyor. Dünyada biz şimdi sağlık sektöründe bütün benim diyen ülkelerin hastaneleriyle yarıştayız. Herkes mesela konuşur, ne der? İşte Cleveland. Şu an bizim şehir hastanelerimiz Cleveland'ı falan aştı. Ya şurada İstanbul'da yani Çam ve Sakura Hastanemizin durumu ortada. Ankara'da Etlik, öbür tarafta İstanbul'da Murat Dilmener olsun, öbür tarafta Feriha Öz olsun, bütün bu hastanelerimiz ortada. Bu hastanelere vatandaşım girdiği zaman hamdolsun orada bir defa yatmadan şifayı buluyor. Bu da bizi tabii mutlu kılıyor. Bundan sonraki süreçte de öncelikle büyükşehirlerde birer tane olmak üzere yaygınlaştırarak bu şehir hastanelerimizi devam ettireceğiz."

Kocaeli'de açılacak hastanede sismik izolatör olup olmadığı sorulan Erdoğan, "Bu hastanelerin büyük bir kısmında sismik izolatörler kuruldu, kuruluyor ve bunu da yaygınlaştırıyoruz. Şu anda hastanelerimizin bir çoğunda bu sismik izolatörler var ve bundan sonraki bütün yatırımlarımızda da buna hassasiyet göstereceğiz." dedi.

#Recep tayyip erdoğan
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