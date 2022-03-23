Karabük'te fabrika yangını

Bahçelievler Mahallesi Bulak yolu üzerindeki otomobil yedek parça üreten fabrikada akşam saatlerinde alevler yükseldi.

Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısmen kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen iki çalışan hastaneye kaldırıldı, 6 kişi olay yerine gelen ambulanslarda tedavi edildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

"Fabrika çalışanları hemen tahliye edildi"

Yangının meydana geldiği fabrikaya gelerek bilgi alan Vali Fuat Gürel, oto yedek parça imal eden, bölgenin önemli bir fabrikasında yangın çıktığını ve hemen tahliye edildiğini söyledi.

Hemen güvenlik önlemlerinin alındığını ve yangına müdahale edildiğini anlatan Gürel şunları söyledi:

"Yangın bodrum kata hasar vermiş durumda. Söndürme işlemleri devam ediyor. İnşallah üst katlara sirayet etmeden söndürülmesini bekliyoruz. Etrafındaki binalar risk altında değil. İki çalışan yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Onların da sağlık durumları iyi. Geçmiş olsun Karabük'e. İnşallah büyümeden söndürmüş oluruz."