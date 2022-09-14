Karabük'te otomobil devrildi: 5 yaralı

Ankara istikametinden Karabük'e giden K.Ö. yönetimindeki otomobil, Çay köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü ve yanındaki E.Ö., B.B.Ö., E.Ö. ve F.B.Ö. yaralandı.

Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.