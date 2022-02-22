Karabük'te heyelan: 19 ev boşaltıldı

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak sonrası heyelan meydana geldi, çökme ve yarıklar oluştu, risk altında bulunan evler tahliye edildi.

Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde AFAD ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Çökme ve yarıkların oluştuğu alanlarda bazı evlerin çökme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirlendi. 19 ev için tahliye kararı alındı.

Evlerinden tahliye edilenler ihtiyaçlarını yanlarına alarak yakınlarının yanına gitti.

Mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.

Bölgede AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları devam ediyor.