Karabağ'da kalkınma destanı yazılıyor

Azerbaycan’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu. Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda kalkınma destanının yazıldığını ifade eden Erdoğan, yeni bir Azerbaycan’ın inşa edildiğini söyledi. Karabağ’ın adeta küllerinden doğduğunu dile getiren Erdoğan, Ermenistan işgali döneminde yapılan tahribin tazmini için Lahey’e gidilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Zengezur Koridoru için “Zengezur Koridoru konusunda bazı çevrelerdeki korku ve endişeler bana göre yersizdir” ifadelerini kullandı.

ŞU CEBRAYİL'İ NE HALE GETİRMİŞLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: İkinci havalimanını en modern havalimanlarından biri olarak açmak bu kadar sıkıntılı dönemden sonra her ülkenin başarabileceği bir iş değildir. İşgal döneminde şu Cebrayil'i ne hale getirmişler. Kardeşime (Aliyev) sordum AGİT falan gelip buraları görmediler mi? Yok gelmediler. Niye gelmiyorlar. Çünkü kendi yüz karalarını görecekler.

LAHEY ADALET DİVANI'NA GETİRMEK LAZIM

Onlar neler yapıldığını biliyorlar ama bunu görüp de bu işleri Lahey Adalet Divanı'na getirmek suretiyle bunların tazminini istemek lazım, bunları köşeye sıkıştırmak lazım. Batı'yı dünyanın çok iyi tanıması lazım, tanıtmamız lazım hep birlikte. Eşine az rastlanır bir kalkınma hamlesiyle şu anda tahrip olmuş, yerle yeksan olmuş bu bölgeler yeniden ayağa kalkıyor. Köprüleriyle viyadükleriyle yeniden bir Azerbaycan inşa ediliyor.

KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Bu tabi başta İlham Aliyev kardeşim olmak üzere tüm kadrosuyla el ele vererek yaptıkları çalışmalar bu kadar kısa zamanda Azerbaycan küllerinden doğrularak yeniden ayağa kalkıyor. Havalimanı, Karabağ'ın kalkınma destanının yazıldığının adeta bir göstergedir. Azerbaycanlı kardeşlerimin azat edilmiş topraklara geri dönmeye başlaması da bizi ziyadesiyle sevindiriyor. Ağalı Köyü'nü gördük, hakikaten oraya bundan sonra köy demeyeceğiz. Burası artık modern bir şehir anlamında gelişiyor.

SU SIKINTISINA BARAJ ÇÖZÜMÜ

Yolda gelirken değerli kardeşim bazı şeyleri de ifade etti. Burada en önemli şey su. Su konusunda kısa zamanda burada barajı da yapmak suretiyle su sorununu da giderecek, tarımda atılacak adımlardan çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler ki bizim de gördüğümüz de bu.

AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ

Artık mayınların yerini bunlar almış vaziyette. Altyapı eksikliğini tamamıyla gidermenin gayretindeler. Bir yıl sonra geldiğimizde Cebrayil yolunun daha farklı hale geleceğini düşünüyorum. Başta tarım, yeşil enerji, akıllı şehirler olmak üzere tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya biz Türkiye olarak hazırız. Zaten dayanışma içinde attığımız adımlar var. Açılan bu fırsat penceresini en iyi şekilde değerlendirmek gerekiyor. Cumhuriyet’in 10. yılını kutlayacağımız 2023 senesinin Azerbaycan'da Haydar Aliyev Yılı olarak kabul edilmesinden memnuniyet duyduk.”

Dev projeler Erdoğan sayesinde

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan birliğinin bölgede ciddi bir barış ve istikrar faktörü haline geldiğini belirterek, "Birileri yine bize karşı adaletsizlik yapmak istese bu faktörü (Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliği) ciddi şekilde göz önünde bulundurmalıdır." dedi. Aliyev şunları söyledi: “Türkiye ve Azerbaycan birliği bölgede ciddi bir faktördür. Barış ve istikrar faktörüdür. Birileri yine bize karşı adaletsizlik yapmak istese bu faktörü (Türkiye ile Azerbaycan'ın müttefikliği) ciddi şekilde göz önünde bulundurmalıdır. Türkiye güvenle ilerliyor, dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir."

Zengilan Havalimanı açıldı

Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa edilen ikinci havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açıldı. Türk şirketlerinin yapımını üstlendiği Zengilan Uluslararası Havalimanı 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Zengilan Havalimanı, geçen yıl hizmete alınan Fuzuli Havalimanı’nın ardından bölgede inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Azerbaycan'ın Zengilan şehrine geldi. Erdoğan'ın bulunduğu uçak, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında Türk firmalarının da katkılarıyla inşa edilen ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na indi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılanan Erdoğan, yapımı tamamlanan havalimanına inen ilk devlet başkanı oldu.

SEMBOLİK ANAHTAR

Yeni havalimanının açılış kurdelesini kesen Erdoğan ve Aliyev'e, havalimanının sembolik anahtarları takdim edildi. Erdoğan ve Aliyev anahtar ile basın mensuplarına poz verdi. İki lider, daha sonra havalimanı binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Bereketli topraklara döndü

Zengilan Uluslararası Havalimanı açılışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü ilk etabının açılış programına geçti. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile bir yıl önce Agropark’ın temelini attıklarını hatırlattı. Projede alınan mesafeyi, yapılan yatırımı gördüklerini belirten Erdoğan, “Nereden nereye diye bir tespitimiz var. Buralar savaşı görmüş ve tamamen insanların yaşamından uzak hale gelmiş olan yerler. Şimdi bereketli topraklar haline döndü.” diye konuştu. Erdoğan, Aliyev ile bölgeye kısa zamanda bir baraj yapılmasını konuştuklarını, bu toprakların çok daha bereketli hale geleceğini söyledi. Erdoğan ve Aliyev, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duanın ardından 3 faz halinde hayata geçirilecek projenin 1. etabının açılış kurdelesini kesti. Köyde hayata geçirilen entegre et işleme tesisi, sosyal tesis ve tarım alanlarını gezen iki lider, yetkililerden bilgi aldı.

Aliyev halter kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbolcu olduğu dönemden fotoğrafların da yer aldığı sergiyi gezen iki lider, spor tesisinde eski milli halterci Halil Mutlu ve Azerbaycanlı halter sporcularıyla bir araya geldi. Aliyev, ziyaret sırasında halter kaldırdı. İki lider daha sonra Orman Eğitim Merkezi'nin temelini attı. Erdoğan ve Aliyev, daha sonra aynı bölgede yer alan 15 yavru ceylanı doğaya bıraktı.