Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Düzce kavşakları 4-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametlerden iki yönlü izin verilecek.

Ankara-Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları 4-6. kilometrelerindeki Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzlerinin bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu Kırşehir bağlantı yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun 20-22. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13 ve 22-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 47-51. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ulaşıma Sakarya istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun 71. kilometresindeki Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları dolayısıyla saat 18.00'e kadar Kastamonu-Çankırı istikametindeki sağ tüpte ulaşım tek şeritten sağlanacak.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki 10 tünelde yapılacak elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle 16 Eylül'e kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Fethiye-Söğüt yolunun 0-9. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.