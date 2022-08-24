Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka-Düzce kavşakları 5-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 13-15. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 28-29. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla yarın 13.00-17.30 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar yolu kullanılabilecek.

Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karamanlı-Burdur yolunun 2-3. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sürdürülüyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerinde Kapaklı Köprülü Kavşağı üstyapı çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım yan yollardan devam edecek.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 0-1. kilometreleri, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Toprakkale il yolundan sağlanıyor.

Pasinler-Horasan yolunun 0-1. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-1. kilometrelerinde bulunan Yeniköy Tüneli'nde güvenlik sistemleri montaj, demontaj, elektrik ve elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 23-25. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.