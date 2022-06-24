Kara Kuvvetleri, 6 Bayraktar TB2 ile gücüne güç katıyor
Kara Kuvvetlerinin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması için tedarik faaliyetleri yürütülen 6 Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemleri tamamlandı. SİHA'lar, temmuz ayının ilk haftasında envantere alınacak.
Gündem 24.06.2022, 15:44
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri'nin havadan istihbarat, gözetleme ve keşif ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla tedarik faaliyetleri yürütülen 6 Bayraktar TB2'nin muayene ve kabul işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Söz konusu SİHA'ların temmuz ayının ilk haftasında envantere alınması planlanıyor.
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