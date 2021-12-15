Kar ve yağmur Bolu Dağı'nı etkisi altına aldı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimindeki Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Beyaz örtü ile kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması sürdürdü.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kış lastiği ile yola çıkmaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de karla karışık sağanak etkili oldu.