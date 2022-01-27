Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Bingöl'de Emrullah Kalkan, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki Sebze Hali'nde bir iş yerine girdiği anda çatından kar kütlesi düştü.

İş yerine girmeyi başaran Kalkan, son anda kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.