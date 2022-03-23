Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Bitlis'te sokakta yürüyen bir kişi, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gündem 23.03.2022, 23:52
Bitlis'te sokakta yürüyen bir kişi çatıdan gelen kar kütlesini son anda fark ederek can havliyle koşmaya başladı.
Tonlarca kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulan adam olay yerinden uzklaştı.
Sokağa düşen kar yığını daha sonra belediye ekiplerince temizlendi.
O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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