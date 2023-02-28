"Kaprislerle kaybedecek vaktimiz yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Gündem 28.02.2023, 19:38 28.02.2023, 19:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki konteyner kentte açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Asrın felaketi karşısında, asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız." dedi.
Erdoğan, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız. Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demografi özelliklerini korumak önceliklerimizin başında geliyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle, ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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