Kapıkule'de yolcu giriş rekoru
Edirne Valiliği, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan bir günde gerçekleşen 35 bin 887 yolcu girişiyle rekor kırıldığını bildirdi.
Gündem 17.07.2022, 09:59
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Temmuz tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye 8 bin 358 araçla 35 bin 887 yolcunun giriş yaptığı ifade edildi.
Bu sayının rekor olduğu vurgulanan açıklamada, "Alınan ilave tedbirlerle kesintisiz ve aralıksız hizmet verilen Kapıkule Sınır Kapımızda son 24 saatteki istatistiklere göre hem araç girişinde hem de yolcu giriş sayılarında tüm zamanların rekoru kırıldı." denildi.
Kaynak: AA
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