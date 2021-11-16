Kanun teklifi verildi: Elektrik faturalarındaki paylar kaldırılıyor
AK Parti milletvekilleri elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sundu.
Gündem 16.11.2021, 18:25
AK Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.
AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifi ile elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı da kaldırılacak.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: AA
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