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Kandil’den 600 yeni adam talimatı: Liste istediler

Kandil’den HDP’ye CHP ve İYİ Parti ile yürüttüğü ittifak görüşmelerine yönelik talimatlar içeren mektupta olası kapatma davasına karşın alınması gereken önlemler de yer alıyor. Kandil, 600 HDP’liye getirilebilecek siyaset yasağına önlem olarak, teşkilatlardan, yeni bir siyasetçi listesi oluşturup eğitim verilmesini sonra da örgütlenmelerini istedi.

Gündem 26.10.2021, 08:15 26.10.2021, 08:19
Kandil’den 600 yeni adam talimatı: Liste istediler

Terör örgütü PKK’nın Kandil’den HDP teşkilatlarına gönderdiği mektupta HDP’ye açılan kapatma davasına ilişkin, HDP’nin yapması gerekenlere ilişkin talimatlar da yer aldı. Kandil’den HDP Diyarbakır İl Başkanlığı’na gönderilen, oradan da Türkiye’deki tüm teşkilatlara dağıtılan mektupta HDP’nin kapatılmayıp 600 HDP’li isme getirilebilecek siyaset yasağına karşı nasıl önlem alınacağı anlatıldı. Kandil mektupta, olası siyaset yasaklarına karşı HDP’nin siyasi alan koordinasyonunun gerekli tedbirleri alarak sözde siyaset akademilerini aktif olarak işletilmesini istedi.

YENİ İSİMLER BULUP EĞİTİN

Mektupta PKK’nın elebaşları, siyasi yasaklı hale gelecek HDP’lilerin yerine yenilerinin yetiştirilmesinin planlanması gerektiğini ısrarla işledi. Mektupta siyaset sahnesinde bir anda devreye koyacak 500-600 kişiyi bulmanın zorluğundan bahseden Kandil, yeni bir siyasetçi listesi oluşturulup önce eğitim verilmesini sonra da örgütlenmeleri gerektiğini HDP teşkilatlarından istedi. Kandil’in gönderdiği mektupta, “3.çizgi nedir, nasıl geliştirilir, demokrasi ittifakı nasıl ve hangi anlayışla örgütlendirilir, demokratik siyasetin kadrosu nasıl olmalıdır, Türkiye’de demokrasi mücadelesinin gelişim tarihi, HDP’nin örgütlenme sorunları vb konularda olabilir” denilerek eğitimlerin içeriği de anlatıldı.

HDP ORTADOĞU’YA AÇILMALI

HDP’nin yurtdışı yapılanmasına ilişkin bilgilerin de bulunduğu maktupta, sadece Avrupa ve ABD’de temsilciliklerin bulunduğu ve aktif çalışmadığı eleştirisi yer aldı. Siyasi diplomasiye daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirten Kandil’deki PKK elebaşları, Türkiye aleyhine faaliyetlere diplomasiyle ağırlık verilmesini talimatını da verdi. HDP’nin Ortadoğu ülkelerinde de faaliyet yürütmesi gerektiğinin yazdığı mektupta “Ortadoğu’nun belirgin bir-iki Arap ülkesinde (Lübnan, Mısır ve Irak gibi ülkeler olabilir) HDP temsilciliklerinin açılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz” denildi. Kandil, HDP’nin Ortadoğu ülkelerinde açacağı temsilciliklerde Türkiye aleyhinde yalan ve karalama kampanyası yürütmesi gerektiği de mektupta açıkça ifade etti.

#HDP
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