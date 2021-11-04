'Kandil'i yerle yeksan etmek' için tezkere lazım
PKK’nın yurtdışı uzantılarıyla mücadele için çıkartılan tezkereye ‘Hayır’ diyen Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta terörü hatırladı. Muhtarlara konuşan Kılıçdaroğlu, “Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler” dedi. Kandil’e operasyon için tezkere gerektiğini bilmezden geldi.
Suriye ve Irak tezkeresine HDP ile birlikte ‘Hayır’ oyu veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil’i yerle yeksan edeceğini belirtti. Tezkere olmadan Kandil’e nasıl operasyon yapacağı merak edilen Kılıçdaroğlu, Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları”nda konuştu. Burada terörle mücadeleye değinen Kılıçdaroğlu, “Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız, söz veriyorum, söz. Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir” ifadelerini kullandı.
PKK’DAN ÖVGÜYÜ KAPTI
CHP, 26 Ekim’de Suriye ve Irak’a aser gönderilmesini öngören tezkerelere HDP ile birlikte ‘Hayır’ oyu vermişti. CHP’nin bu kararı en çok HDP ve PKK’yı sevindirmişti. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP’nin ‘Evet’ demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını söyleyerek “Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır” demişti.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6