'Kandil'i yerle yeksan etmek' için tezkere lazım

Suriye ve Irak tezkeresine HDP ile birlikte ‘Hayır’ oyu veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil’i yerle yeksan edeceğini belirtti. Tezkere olmadan Kandil’e nasıl operasyon yapacağı merak edilen Kılıçdaroğlu, Yozgat Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Buluşmaları”nda konuştu. Burada terörle mücadeleye değinen Kılıçdaroğlu, “Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız, söz veriyorum, söz. Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Mücadele yürek işidir, mücadele bilek işidir” ifadelerini kullandı.

PKK’DAN ÖVGÜYÜ KAPTI

CHP, 26 Ekim’de Suriye ve Irak’a aser gönderilmesini öngören tezkerelere HDP ile birlikte ‘Hayır’ oyu vermişti. CHP’nin bu kararı en çok HDP ve PKK’yı sevindirmişti. PKK elebaşlarından Mustafa Karasu, CHP’nin ‘Evet’ demesi halinde iktidar olma iddiasını sürdüremeyeceğini anladığını söyleyerek “Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır” demişti.