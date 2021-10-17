Kandil'e operasyon

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.