Kandil'e hava harekatı! 4 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.