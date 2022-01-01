Kandil'e hava harekatı! 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist öldürüldü.
Gündem 01.01.2022, 11:28
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle ve teröristle mücadelesi etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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