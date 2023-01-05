Kamuya 1178 personel alınacak
Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatına 1128 sözleşmeli personel alacak. Milli Eğitim Bakanlığı da 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alacak.
Gündem 05.01.2023, 11:06 05.01.2023, 11:27
Personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 1128 orman muhafaza memuru istihdam edilecek.
4-B statüsünde yapılacak alımda adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.
Başvurular 26 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacak
Bunun yanı sıra, Milli Eğitim Bakanlığı da 50 Milli Eğitim Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu.
Başvurular 6-10 Şubat tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar her iki ilan içinde başvurularını Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı işe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.
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