Kamuda kadro için son viraja girildi: Farklılıklar bulunuyor
Kamuda kadro için son viraja giren yüz binlerce sözleşmeli personel birçok kuruma dağılmış durumda. Sözleşmeli personelin istihdamına ilişkin mevzuat da çeşitli.
Kamuda halen görev yapan sözleşmeli personele ilişkin yasal dayanak toplamı çalıştıkları kuruma göre 48’i buluyor. Sözleşmelilerin kadroya alınmasında son viraja girilirken, söz konusu personelin istihdamına ilişkin yasal dayanaklar da kurumuna göre çeşitleniyor.
FARKLILIKLAR BULUNUYOR
Yeni Şafak’ın incelemesine göre; süre, kaynak ve dayanak açısından sözleşmeli personel arasında farklılıklar bulunuyor. Yasal dayanaklar arasında Devlet Memurları Kanunu’nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve kurum mevzuatları da var. Milli Saraylar İdaresi, Gençlik Spor Hizmetleri, KOSGEB, Türk Akreditasyon Kurumu, İller Bankası, belediyeler, PTT, Dil Tarihi Kurumu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kuruluşları ve TRT mevzuatı da sözleşmeli personel istihdamına imkan sağlıyor. Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet, Devlet Opera ve Balesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye Adalet Akademisi, Gelir İdaresi Başkanlığı, TOKİ, ÖSYM gibi kurumların mevzuatı da sözleşmeli personel istihdamına açık.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Galatasaray
|6
|13
|4. Gaziantep FK
|6
|11
|5. Fenerbahçe
|5
|10
|6. Başakşehir
|4
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|8. Pendikspor
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Erzurumspor
|4
|3
|17. Altınordu
|3
|2
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Villarreal
|5
|10
|5. Athletic Bilbao
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Osasuna
|4
|9
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0