Kamu işçisine ilk teklif belli oldu

Kamu işçileri Toplu İş Sözleşmesi gelişmelerine odaklandı. Hükümetin kamu işçisi zam teklifi belli oldu. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin ilk 6 ay için yuzde 30 zam teklif ettiğini açıkladı. Taban aylık teklifi 11 bin 500 lira oldu.

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