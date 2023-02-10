Kahramanmaraş’taki fay kırığı böyle görüntülendi
Kahramanmaraş’taki depremler sonrası Tevekkelli köyünde kilometrelerce uzanan fay hattındaki kırık böyle görüntülendi.
Gündem 10.02.2023, 10:17
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından oluşan kırık görüntülendi.
Kahramanmaraş'ın Tevekkeli köyünde kilometrelerce uzunlukta olan kırık depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.
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