Kahramanmaraş'ta yürekleri ağza getiren yangın

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511'inci kilometresinde, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde patlama meydana gelmişti.

Patlamanın ardından çıkan yangın Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna sıçramış, yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Yangın, bölgede görev yapan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarına başladı.

BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Başta BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin özverili çalışması sonucu yangın tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Petrol boru hattı, gerekli tedbirlerin alınmasına müteakip en kısa sürede devreye alınacaktır."