Kahramanmaraş'ta paniğe neden olan deprem
Kahramanmaraş son dakika deprem haberi... Göksun ilçesi merkezli 5.3 büyüklüğündeki deprem depremzedeleri korkuttu.
Gündem 23.03.2023, 12:30
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, büyük depremlerin etkisinden henüz kurtulamamış depremzedeleri tedirginliğe neden olurken herhangi bir hasarın oluşmadığı bilgisi geldi.
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