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Kahramanmaraş'ta deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gündem 13.08.2022, 10:04
Kahramanmaraş'ta deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 7,01 km kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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