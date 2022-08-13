Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 13.08.2022, 10:04
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7,01 km kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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