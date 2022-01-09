banner38

Kahramanmaraş şehidini gözyaşlarıyla ebediyete uğurladı

Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, memleketinde toprağa verildi.

Gündem 09.01.2022, 14:39 09.01.2022, 14:42
Kahramanmaraş şehidini gözyaşlarıyla ebediyete uğurladı

 Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut, memleketi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Murat Alyakut'un (32) naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından hava yoluyla, Kahramanmaraş'a buradan da helallik alınmak üzere Büyüknacar Mahallesi Kadı Obası'ndaki baba ocağına getirildi.

Burada, baba İsmail ve anne Havva Alyakut ile şehidin eşi Gülsüm Alyakut, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekipleri teselli etti.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşlarının omuzlarında Ulu Cami'deki tören alanına getirilerek katafalka konuldu.

Şehidin eşi Gülsüm Alyakut, burada tabuta sarılarak, "Kurban olurum ben senin tabutunu mu görecektim. Seni kalbime sığdıramadım seni buraya nasıl sığdırdılar." diye gözyaşı döktü.

Cenaze namazını kıldırmak üzere tabutun başına gelen şehidin kardeşi Musa Alyakut da insanların hayatları boyunca isimlerinin önüne unvan koyabilmek için maddi manevi çaba sarf ettiklerini söyledi.

Alyakut, kardeşi şehit olduğundan bu yana başta TSK mensupları olmak üzere yetkililerin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını belirterek, "Cenab-ı Hak bize öyle bir şey nasip eyledi ki hiç çaba sarf etmeden, gayret etmeden babama şehit babası, anama şehit anası, hanımına şehit eşi, bizlere de şehit abisi olmayı nasip eyledi. Cenab-ı Hak kardeşimi bizlere şefaatçi eylesin." dedi.

Cenazeye, şehit Alyakut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Ahmet Özdemir ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Müftüsü Mustafa Tekin ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin cenazesi, kardeşi Musa Alyakut'un kıldırdığı cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Vali Coşkun ile beraberindekiler, baba İsmail Alyakut ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

​​​​​​​

Kaynak: AA
#Kahramanmaraş #şehit #MSB
Yorumlar (0)
banner35
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 20 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Sivasspor 20 29
9. Alanyaspor 20 29
10. Beşiktaş 19 28
11. Galatasaray 20 27
12. Karagümrük 20 27
13. Giresunspor 20 25
14. Kayserispor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Altay 20 19
17. Kasımpaşa 20 18
18. Göztepe 20 18
19. Rizespor 19 17
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Bandirmaspor 19 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 19 24
11. Kocaelispor 19 24
12. Boluspor 19 22
13. Manisa Futbol Kulubu 19 22
14. Menemenspor 19 22
15. Altinordu 18 22
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 9
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 20 34
4. Real Sociedad 20 33
5. Atletico Madrid 19 32
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 20 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Granada 20 24
13. Celta de Vigo 20 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 20 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 20 11