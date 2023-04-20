Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu
İki büyük depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu. İlk belirlemelere bir kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.x
Gündem 20.04.2023, 18:23
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ı bu kez hordum vurdu.
Pazarcık ilçesinde fırtına sonrası hortum meydana geldi.
Hortumda hasarlı binaların çatısından kopan parçalar etrafa savruldu, depremzedelerin kaldığı çadırlar hava uçtu.
Bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, 44 kişi de yaralandı.
Yaralılardan 19'u hastaneye sevk edildi
Bölgeye AFAD ekipleri gönderildi.
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