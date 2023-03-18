Kahramanmaraş güne depremle uyandı
Kahramanmaraş'ta yerin sade 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu.
Gündem 18.03.2023, 09:03
Depremlerin ana merkezi Kahramanmaraş güne bir kez daha depremle uyandı.
AFAD, ''Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde, 7 kilometre derinlikte deprem meydana geldi'' açıklamasında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Göksun ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.14’te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Göksun’un yanı sıra, Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Göksun’un kırsal Yiricek Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.5 olarak açıkladı.
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