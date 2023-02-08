Kahramanmaraş'a gönderilen savcı sayısı artırıldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirdi.
Gündem 08.02.2023, 16:14
Edinilen bilgiye göre, aynı zamanda HSK'ye de başkanlık eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş'a 30 savcı daha görevlendirildi.
HSK, dün, Kahramanmaraş'a 23, Adıyaman'a 22, Hatay'a 21 ilave savcı görevlendirmişti.
Kaynak: AA
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