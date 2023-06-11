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Kahramanlıktan sanık sandalyesine

İnsanlığı kurtardıkları için büyük övgülere ve ödüllere layık görülen BionTech kurucuları şimdi aynı faaliyetleri nedeniyle hakim karşısında sanık sandalyesinde oturuyor.

Gündem 11.06.2023, 11:29 11.06.2023, 11:29
Kahramanlıktan sanık sandalyesine

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu ve 7 milyon kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs salgınına karşı mRNA bazlı bir aşı geliştiren BioNTech'i zorlu bir hafta bekliyor. Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kullanılan Comirnaty isimli aşıyı kullananların, aşının "kalıcı yan etkiler ve hasar" bıraktığı gerekçesiyle yargıya başvurmaları sonrasında BioNTech şirketi yarın Almanya'da yargılanacak.

Almanya'da Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin tarafından kurulan şirket, yarın hakim karşısına çıkacak. Almanya'da hizmet veren iki hukuk şirketi, müvekkillerinin başvurusu üzerine yargı sürecini başlattı. Yapılan açıklamada, müvekkillerin sağlığında "kalıcı hasar" oluştuğu ve bu sebeple tazminat davası açıldığı duyuruldu.

İsmi açıklanmayan kadının orta yaşlı bir sağlık sektörü çalışanı olduğu da belirtildi. Sağlık çalışanının aşı olduktan sonra kalp ritminde bozukluk meydana geldiği ve "beyin sisi" yaşadığı da vurgulandı. Yarın başlayacak yargı sürecinde kadının BioNTech'ten 150 bin euro (yaklaşık 3.7 milyon TL) tazminat istediği de açıklandı.

1 MİLYON EUROYA KADAR PARA İSTENİYOR

Hamburg'da bölgesel mahkemesinde görülecek davanın bu yöndeki yüzlerce iddiadan biri olduğu ve iki hukuk şirketi tarafından açılan davalardan 1 milyon euroya kadar para istendiği belirtildi.

BioNTech ise dava süreciyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, üretilen aşıların güvenlik kontrollerinin yapıldığını ifade etti. BioNTech yetkilileri, "Açılan davada davacı ve avukatları, koronavirüs aşısı ile görülen yan etkiler arasında net bir bağ gösteremedi" ifadesini kullandı.

ŞİRKET DEĞİL HÜKÜMET ZARAR GÖREBİLİR

Financial Times, BioNTech'in davayı kaybetmesi durumunda doğrudan şirkete yönelik maddi bir hasarın oluşmayacağının altını çizerken, Avrupa Birliği'nin yasal olarak aşı üreticilerini koruduğunu ve davanın olası bir kaybı durumunda ise hükümetlerin suçlanabileceğini aktardı.

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