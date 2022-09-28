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Kahraman polisin teröristi etkisiz hale getirdiği anlar güvenlik kamerasında

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Sedat Gezer’in bir teröristi etkisiz hale getirdiği çatışma anı güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

Gündem 28.09.2022, 00:45
Kahraman polisin teröristi etkisiz hale getirdiği anlar güvenlik kamerasında

Polisevine yönelik terör saldırısında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, çatışmada şehit olan polis memuru Sedat Gezer'in, bir teröristi etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

Çatışma sırasında polis memuru Gezer'in siper alarak kendisini korumaya çalışması, bu sırada kendisine ateş eden teröristlerden birini tabancasıyla vurarak etkisiz hale getirmesi görüntülere yansıdı.

Polisevi girişindeki kulübeye açılan ilk ateşte yaralanan Gezer'in, çatışmayı bu halde sürdürdüğü öğrenildi.

Bu arada, çatışma anında bekçilerin de polise destek verdiği görüldü.

Mersin'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, polis memuru Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı.

Teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.

Kaynak: AA
#Mersin #terör saldırısı #Sedat Gezer
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