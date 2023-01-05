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Kahraman polis Fethi Sekin şehadetinin 6. yılında anılıyor

Son kurşununa kadar çarpıştı, canı pahasına teröristlerin hain planını engelledi. İzmir Adliyesi'ndeki saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin, Türk milleti için canını feda eden bir kahramandı. Onun bu kahramanlığına ve cesaretine dünya şahit oldu.

Gündem 05.01.2023, 08:33 05.01.2023, 10:46
Kahraman polis Fethi Sekin şehadetinin 6. yılında anılıyor

Yıllarca çalıştığı İzmir Adliyesi’ni, mesai arkadaşlarını ve İzmirlileri canı pahasına koruyan kahraman polis Fethi Sekin, şehadetinin 6'ncı yılında minnetle anılıyor.

1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesinde dünyaya gelen Fethi Sekin'in en büyük hayali polis olmaktı. Liseyi bitirdikten sonra da bu hayali gerçek oldu. 1995 yılında Kilis'te göreve ilk adımı attı. 7 yıl sonra İzmir'e tayini çıktı.

Fethi Sekin'in, İzmir'deki son görev yeri adliye girişindeki trafik kontrol noktasıydı. Merhameti ve yardımseverliğiyle tanındı, çok sevildi. Mübaşir Rüstem Korkmaz, Sekin'den şu sözlerle bahsetti:

"Rahmetli Fethi olmamış olsaydı bugün belki 200 kişinin yası tutulacaktı. Kendi canını siper etti, 200 kişinin canını kurtardı."

Zabıt Katibi Canan Gürbüz, "Fethi abim, bütün adliyenin abisiydi. O da onun o yüce gönüllülüğünü, saygınlığını gösteriyordu" dedi.

"Anısı Türkiye'nin kalbinde yaşıyor"

Sekin evliydi ve 3 çocuğu vardı. Burak Tolunay, Dila ve Nisa, şehit Polis Fethi Sekin'in göz bebekleriydi. O, çocuklarını milletin yüreğine emanet etti.

Şehit Fethi Sekin'in cenazesi, Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde çok sevdiği annesinin yanına defnedildi.

Baba Mehmet Zeki Sekin de geçen yıl 14 Kasım'da vefat etti. Şehit oğlunun mezarının yanına defnedildi. Baba Sekin, son nefesine kadar çocuklara ve gençlere, oğlunun kahramanlığını anlattı:

"Vallahi anısı zaten Türkiye’nin kalbinde yaşıyor. Camisinde, hastanesinde, okulunda, kütüphanesinde, caddesinde, sokağında ismi yaşatılıyor."

"Milyonlarca Fethi Sekin var"

Şehit Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin, "Vatansever bir babadan da yedi kardeşiz biz. Babamla biz, Türkiye'nin bütün bölgelerine konferansa gidiyorduk. Bakıyorduk bir sürü yere ismi verilmiş çok gurur ve onur verici bir şey bu. Fethi Sekin sadece bir Fethi Sekin değildi, onun gibi milyonlarca Fethi Sekin var bu ülkede ve yetişmeye devam edecek inşallah" diye konuştu.

Şehit polis Fethi Sekin, her yıl 5 Ocak'ta İzmir ve Elazığ'da törenlerle anılıyor. Kahraman polisin ismi, yurdun dört bir yanındaki eserlerde yaşatılıyor.

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