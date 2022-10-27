banner38

"Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyorlar"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyor. 6 artı 1'lik masayı duyuyorsunuz, Kandil'in sözcülüğünü yapan bir provokatörü barış güvercini ilan ettiler. Terör propagandası meşrulaştırılamaz." dedi.

Gündem 27.10.2022, 23:38
"Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyorlar"

Oktay, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, 81 il ve 85 milyon vatandaş için aşkla, şevkle, azimle gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Önceki gün 2023 bütçe teklifi görüşmeleri için TBMM'de bulunduklarını hatırlatan Oktay, "Her alanda ülkemizi daha ileri götürecek programlarımızı, hedeflerimizi, ayırdığımız bütçeleriyle birlikte teker teker açıkladık; vizyonumuzu ortaya koyduk." diye konuştu.

Oktay, 20 yıldır Yozgat'tan Manisa'ya, Ardahan'dan Samsun'a Türkiye'de güçlü bir altyapı dönüşümü ve kalkınma sağlandığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı"nın kıyısında, bu altyapının üzerine inşa edilecek geleceği şekillendirdiklerini ve bunu sorunların, aksaklıkların bilincinde, çözüm önerilerini de hesaba katarak yaptıklarını anlattı.

"Terör propagandası meşrulaştırılamaz"

Yüz yıllık hayalleri gerçekleştirip asırlık projelere imza atarken birilerinin hala terörden ve terör destekçilerinden medet umduğunu söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyor. 6 artı 1'lik masayı duyuyorsunuz, Kandil'in sözcülüğünü yapan bir provokatörü barış güvercini ilan ettiler. Terör propagandası meşrulaştırılamaz. Bu tutum, şehit analarına, Diyarbakır annelerine, gazilerimize, terörden 40 yıl çekmiş milletimize ihanettir. Terörle nasıl amansız şekilde mücadele ediyorsak, terör yandaşlığının üzerini örtenlerle de mücadele edeceğiz. Bugüne kadar milletimizin başını nasıl dik tuttuysak, nasıl birliği, beraberliği, kardeşliği perçinlediysek, kangren olmuş sorunları çözüp, nasıl istihdamı, ihracatı, yatırımı, üretimi büyüttüysek, bundan sonra da ülkemizi ihya etmeye devam edeceğiz."

İbn-i Haldun'un "Şehirler bir ruha sahiptir ve insanlar, zaman içinde yaşadıkları şehrin ruhuyla özdeşleşir" sözünü aktaran Oktay, Yozgat'ı, "Anadolu'nun sönmeyen ocağı" yapanın, asırlardır Türk yurdu olmuş bu şehrin ruhu ve hemşehrileri olduğunu dile getirdi.

Oktay, tüm illerle birlikte Yozgat'ın sahip olduğu değerlerin yarınlara aktarılması ve yerelden kalkınması için herkesin rol üstlenmesi gerektiğine işaret ederek, bunun dayanışma, yerele dönük girişimler, projeler, memleketinden kopmayan aile bağları, çocuklara aktarılan gelenek ve görenekler gibi pek çok açıdan katkıyla mümkün olduğunu söyledi.

"38 fabrikamızı inşallah önümüzdeki 1-2 yıl içinde tamamlıyor olacağız"

Kadınların kültürel aktarımın mutfağı, gençlerin ise yarınların teminatı olduğunun altını çizen Oktay, "Hem bireysel hem de sivil toplum kuruluşları üzerinden toplu olarak özlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi beslemeye devam edelim." dedi.

Oktay, Yozgat'taki organize sanayi bölgelerinden Boğazlıyan'da ilk fabrikaların temellerinin atıldığını aktararak, "Boğazlıyan'ı Çandır'ı, Yenifakılı'yı, Sarıkaya'yı ilk etapta yoluyla birlikte Çayıralan'ı da katarsak o bölgeyi kalkındıracak, istihdamı, işsizliği kökünden çözecek, 38 fabrikamızı inşallah önümüzdeki 1-2 yıl içinde tamamlıyor olacağız. Şimdi hedefimiz, Yozgat merkez başta olmak üzere çevre ilçeleri aynı şekilde kalkındıracak ve işsizliği çözecek olan Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nde de bacaların tütmesi ve artık Yozgat'tan ihracatın, üretimin seslerinin geliyor olması arzumuz." diye konuştu.

Oktay, şehir tanıtım günü etkinliklerini, kültürün canlı tutulmasına vesile olması sebebiyle özellikle önemsediklerini belirterek, açılışı yapılan "Yozgat Tanıtım Günleri" sayesinde vatandaşların Ankara'da Yozgat'ın ruhunu hissedeceğini, memleket hasretini gidereceğini ve Bozok kültürüyle buluşacağını ifade etti.

Yozgat Tanıtım Günleri programının, Yozgat'ın zengin mutfağıyla tüm ziyaretçilerin damak zevkine, özgün türküleriyle de kalplere hitap edeceğine inandığını söyleyen Oktay, tüm Ankaralıları, Ankara Millet Bahçesi'ne, Yozgat'ın havasını solumaya davet etti.

Konuşmanın ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, beraberindekilerle birlikte Yozgat'ın doğal, yöresel ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği stantları gezdi.

Oktay ve Bozdağ, memleketleri Yozgat'ın yöresel yemeklerinin tanıtıldığı stantlarda testi kebabı, hedik, kavurga, arabaşı, kaz pilavı ve nohut kavurmanın hazırlanışına yardım etti ve buradaki yiyeceklerin tadına baktı.

Kaynak: AA
#Fuat Oktay #başkent millet bahçesi
Yorumlar (0)
banner35
16
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4
banner23