"Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyorlar"

Oktay, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri'nin açılışında yaptığı konuşmada, 81 il ve 85 milyon vatandaş için aşkla, şevkle, azimle gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Önceki gün 2023 bütçe teklifi görüşmeleri için TBMM'de bulunduklarını hatırlatan Oktay, "Her alanda ülkemizi daha ileri götürecek programlarımızı, hedeflerimizi, ayırdığımız bütçeleriyle birlikte teker teker açıkladık; vizyonumuzu ortaya koyduk." diye konuştu.

Oktay, 20 yıldır Yozgat'tan Manisa'ya, Ardahan'dan Samsun'a Türkiye'de güçlü bir altyapı dönüşümü ve kalkınma sağlandığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı"nın kıyısında, bu altyapının üzerine inşa edilecek geleceği şekillendirdiklerini ve bunu sorunların, aksaklıkların bilincinde, çözüm önerilerini de hesaba katarak yaptıklarını anlattı.

"Terör propagandası meşrulaştırılamaz"

Yüz yıllık hayalleri gerçekleştirip asırlık projelere imza atarken birilerinin hala terörden ve terör destekçilerinden medet umduğunu söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"Kahraman ordumuza alçakça iftira atanları savunup, terörle, teröristle iş tutuyor. 6 artı 1'lik masayı duyuyorsunuz, Kandil'in sözcülüğünü yapan bir provokatörü barış güvercini ilan ettiler. Terör propagandası meşrulaştırılamaz. Bu tutum, şehit analarına, Diyarbakır annelerine, gazilerimize, terörden 40 yıl çekmiş milletimize ihanettir. Terörle nasıl amansız şekilde mücadele ediyorsak, terör yandaşlığının üzerini örtenlerle de mücadele edeceğiz. Bugüne kadar milletimizin başını nasıl dik tuttuysak, nasıl birliği, beraberliği, kardeşliği perçinlediysek, kangren olmuş sorunları çözüp, nasıl istihdamı, ihracatı, yatırımı, üretimi büyüttüysek, bundan sonra da ülkemizi ihya etmeye devam edeceğiz."

İbn-i Haldun'un "Şehirler bir ruha sahiptir ve insanlar, zaman içinde yaşadıkları şehrin ruhuyla özdeşleşir" sözünü aktaran Oktay, Yozgat'ı, "Anadolu'nun sönmeyen ocağı" yapanın, asırlardır Türk yurdu olmuş bu şehrin ruhu ve hemşehrileri olduğunu dile getirdi.

Oktay, tüm illerle birlikte Yozgat'ın sahip olduğu değerlerin yarınlara aktarılması ve yerelden kalkınması için herkesin rol üstlenmesi gerektiğine işaret ederek, bunun dayanışma, yerele dönük girişimler, projeler, memleketinden kopmayan aile bağları, çocuklara aktarılan gelenek ve görenekler gibi pek çok açıdan katkıyla mümkün olduğunu söyledi.

"38 fabrikamızı inşallah önümüzdeki 1-2 yıl içinde tamamlıyor olacağız"

Kadınların kültürel aktarımın mutfağı, gençlerin ise yarınların teminatı olduğunun altını çizen Oktay, "Hem bireysel hem de sivil toplum kuruluşları üzerinden toplu olarak özlerimizi, bizi biz yapan değerlerimizi beslemeye devam edelim." dedi.

Oktay, Yozgat'taki organize sanayi bölgelerinden Boğazlıyan'da ilk fabrikaların temellerinin atıldığını aktararak, "Boğazlıyan'ı Çandır'ı, Yenifakılı'yı, Sarıkaya'yı ilk etapta yoluyla birlikte Çayıralan'ı da katarsak o bölgeyi kalkındıracak, istihdamı, işsizliği kökünden çözecek, 38 fabrikamızı inşallah önümüzdeki 1-2 yıl içinde tamamlıyor olacağız. Şimdi hedefimiz, Yozgat merkez başta olmak üzere çevre ilçeleri aynı şekilde kalkındıracak ve işsizliği çözecek olan Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nde de bacaların tütmesi ve artık Yozgat'tan ihracatın, üretimin seslerinin geliyor olması arzumuz." diye konuştu.

Oktay, şehir tanıtım günü etkinliklerini, kültürün canlı tutulmasına vesile olması sebebiyle özellikle önemsediklerini belirterek, açılışı yapılan "Yozgat Tanıtım Günleri" sayesinde vatandaşların Ankara'da Yozgat'ın ruhunu hissedeceğini, memleket hasretini gidereceğini ve Bozok kültürüyle buluşacağını ifade etti.

Yozgat Tanıtım Günleri programının, Yozgat'ın zengin mutfağıyla tüm ziyaretçilerin damak zevkine, özgün türküleriyle de kalplere hitap edeceğine inandığını söyleyen Oktay, tüm Ankaralıları, Ankara Millet Bahçesi'ne, Yozgat'ın havasını solumaya davet etti.

Konuşmanın ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, beraberindekilerle birlikte Yozgat'ın doğal, yöresel ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği stantları gezdi.

Oktay ve Bozdağ, memleketleri Yozgat'ın yöresel yemeklerinin tanıtıldığı stantlarda testi kebabı, hedik, kavurga, arabaşı, kaz pilavı ve nohut kavurmanın hazırlanışına yardım etti ve buradaki yiyeceklerin tadına baktı.