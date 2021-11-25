Kağıthane’de mobilya atölyesinde yangın
Kağıthane’deki 6 katlı binanın 3. katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gündem 25.11.2021, 07:25
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Aybike Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı, itfaiye ekipleri de kısa sürede kontrol altına alınan yangını söndürdü.
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