Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı bu ay içinde açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro Projesi'nin şantiye alanını ziyaret etti.

Karaismailoğlu, "Türkiye'mizi dünyanın çekim merkezine dönüştüreceğiz, gençlerimize yeni istihdam alanları açmaya devam edeceğiz. İşte bu amaçlarla hizmete aldığımız ve inşasını sürdürdüğümüz yatırımlarımızla yolumuzda kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Yakın zamanda hizmete alınan projelere değinen Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi, geçen hafta Bursa'da 7 ayrı kara yolu projemizin açılışını ve TEKNOSAB Kavşağı'nın temel atma törenini gerçekleştirerek Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç yaptık. Cumartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızla Antalya'daydık. Tamamladığımız projelerimizi milletimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.

"Dünyanın en özgün ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz"

2023'ün de yine çok büyük projeleri tamamlayacakları bir yıl olacağını belirten Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört yanında adeta bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı fırtınası esecek. Çevreci, konforlu, güvenli, hızlı ve teknolojik ulaştırma projelerimize devam edeceğiz. Ülkemizi demir ağlarla örmeyi sürdürecek, Cumhurbaşkanımız liderliğinde sorumluluk alanımızdaki her sektörde Türkiye Yüzyılı'nı şaha kaldıracak projelere imza atacağız. Bildiğiniz üzere, İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için baştan başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Dünyanın en özgün ve modern kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Metro yapım çalışmalarının başarıyla sürdüğü ve projelerin artık tamamlanma aşamasına geldiği bir seneyi geride bıraktık. Kadıköy-Kartal metrosunu Pendik'ten Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar uzattığımız 7,4 kilometre uzunluğundaki metro hattını Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 2 Ekim'de açarak hizmete sunduk."

Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı bu ay açılıyor

Adil Karaismailoğlu, sırada diğer metro ağları olduğunu, ilk olarak, imalat süreçlerini tamamladıkları, sinyalizasyon testleri devam eden 32 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın bu ay açılışını gerçekleştireceklerini duyurdu.

Ardından Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı'nı hizmete alacaklarını aktaran Karaismailoğlu, sonrasında ise Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ni ve Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı projelerini de tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunacaklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı metro hatlarının, açıldığı an itibarıyla dünyanın en özgün kent içi raylı sistem projeleri arasına gireceğini belirterek, "Saatte 120 kilometrelik hızı ile Türkiye'nin en hızlısı olarak, eser fırtınamızın bir sonucu olarak İstanbul'un ve dünyanın hizmetine sunulacak" dedi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana

Türkiye'nin üretim, istihdam, yatırım, ihracat ve cari fazla ile büyümesinde güçlü bir kaldıraç görevi gören projeler arasında yer alan raylı sistem yatırımlarının sadece İstanbul ile sınırlı olmadığını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çalışmaların sürdüğü Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metrosu'nu, Kocaeli'de Gebze Sahil-Darıca OSB Metrosu'nun ilk etabını ve Kayseri'de Anafartalar-HT Tramvay Hattı'nı da önümüzdeki günlerde hizmete alacağız. 2023 yılı içerisinde kara yollarında da çok büyük projeleri tamamlayıp milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Aydın-Denizli Otoyolu'nun önemli bir bölümünü trafiğe açacağız. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu, Antalya-Alanya Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun Kınalı-Malkara kesiminin yapım çalışmalarına başlayacağız.

Ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'ni, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Ankara da Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'ni, Yağdonduran Tüneli ve ilk etabını hizmete açtığımız Malatya Çevre Yolu'nun önemli bir bölümünü daha milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'ni de tamamlıyoruz. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı da 2023 yılının ilk çeyreğinde hizmete alarak hava yolu ulaşım ağımızın gücüne güç katacağız."

"152 kilometre uzunluğundaki kent içi raylı sistem inşaatlarını sürdürüyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, demir yollarında, dolayısıyla hem şehirler arası hem de kent içi ulaşımda başlattıkları reformun kararlılıkla devam edeceğini belirterek, şu anda Türkiye genelinde farklı hatlarda, 152 kilometre uzunluğundaki kent içi raylı sistem inşaatlarını sürdürdüklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "İstanbullulara bir söz verdik; 'kaderini kimsenin keyfine bırakmayız' dedik. Bu sözümüzü tutuyoruz. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek ve insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbullular kendilerine fayda sağlayacak projeleri yakından takip ediyor. Bizim derdimiz hizmet, bizim derdimiz İstanbulluların hak ettiği ve sağlıklı bir şekilde işleyen toplu ulaşım taleplerinin bir an evvel karşılanması, bizim derdimiz İstanbulluların gönül rahatlığıyla, hızla, konforla, güvenle seyahat edebilmeleri. İstanbullular da gerçekleri iyi biliyor. Milletimiz suyu getirenle, testiyi kıranı gayet iyi görüyor. Her projenin takipçisiyiz. Milletimizin hayatının çileye dönüşmesine izin vermedik, vermeyiz" diye konuştu.

"İstanbul'da yaklaşık 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7/24 esasıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro Projesi'ni 2024 yılının ilk yarısında tamamlamayı hedeflediklerini duyuran Karaismailoğlu, İstanbul'da yaklaşık 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7/24 esasıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Proje ile ilgili detayları paylaşan Karaismailoğlu, hattın; Üsküdar-Ümraniye Çekmeköy Metro ve metrobüs hatlarını Çamlıca, Ferah Mahallesi ve Bosna Bulvarı'na bağlayan yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyonlu bir raylı sistem projesi olduğunu söyledi.

Projenin, Çamlıca Tepesi'ne ve yoğun yerleşimli Kısıklı, Ferah, Mehmet Akif Ersoy ve Yavuztürk mahallelerine hizmet vereceğini bildiren Karaismailoğlu, "Bu bölgeler; hem turistik hem de ibadet amaçlı olarak çok ziyaret edilen alanlar. Proje kapsamında toplam 4 bin 615 metre tünel imalatı yapılacak. Bugüne kadar aralıksız çalışmalarla günde ortalama 10 metre tünel açarak yüzde 36 seviyesinde ilerleme kaydettik. İstasyonlarda bulunan toplam 542 adet fore kazık imalatının da 412'sini tamamlayarak ilerleme seviyesini yüzde 76'ya yükselttik" diye konuştu.

"Bosna Bulvarı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi de 50 dakika olacak"

Adil Karaismailoğlu, hattın sağlayacağı kolaylıklara değinirken, "Altunizade istasyonundan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu ve yine Altunizade'de metrobüs hattı ile entegre olacak projenin hizmete alınmasıyla Bosna Bulvarı-Gayrettepe arası seyahat süresi 19 dakika, Bosna Bulvarı-Çekmeköy arası seyahat süresi 32 dakika, Ferah Mahallesi-Söğütlüçeşme arası seyahat süresi 11 dakika, Ferah Mahallesi- Taksim arası seyahat süresi 33 dakika, Ferah Mahallesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika ve Bosna Bulvarı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi de 50 dakika olacak" dedi.

Tüm eserlerle zaman, yakıt ve kara yolu işletme ve bakım maliyetlerinden tasarruf ederek büyük kazançlar da sağlandığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kıymetli Arkadaşlar, İstanbul ulaşım ana planı; İstanbul'un 1.100 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmemiz lazım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak adımlarımızı bu yönde atıyoruz ve çalışıyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetimizin İstanbul'daki hizmet süreci bitmez. Biz her zaman İstanbul ve İstanbulluların yanında ve yakınındayız. Bu düşüncelerle projemizin yapım çalışmalarını başarıyla yürüten en üst kademesinden en alt kademesine kadar tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."