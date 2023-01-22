Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkiye'nin en hızlı metrosunun kullanılacağı hattın açılışını yapacak.

8 istasyonun yer aldığı hat dahilinde, Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada gidilebilecek. Saatte 120 kilometre hıza sahip araçlar da bu hatta kullanılacak.

Metro hattı yapı itibarıyla benzerlerinden ayrılıyor. İstasyona girişten itibaren farklılıklar dikkati çekiyor.

Günlük 800 bin yolcuya hizmet vermesi planlanıyor

Bugünden itibaren, İstanbul Havalimanı'nın ulaşım yükü de hafifleyecek.

İstanbul Havalimanı-Kağıthane hattı günlük 800 bin yolcuya hizmet verebilecek. Yolcuların da rahat ve güvenilir bir şekilde metroya ulaşabilmesi için giriş bölümünde 20 turnike yer alıyor.

İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattı 34 kilometre uzunluğunda. Önümüzdeki aylarda Gayrettepe bölümünün de faaliyete geçmesiyle hat uzunluğu 37,5 kilometreyi bulacak.

Uçağın içindeymiş hissi veriyor

Havalimanı metro hattında, peronlarda paks diye ifade edilen peron ayırıcı kapı sistemleri mevcut. Araç perona gelip park pozisyonu aldıktan sonra kapı devreye giriyor. Yolcuların güvenli bir şekilde giriş çıkışı sağlanıyor.

Metro hattı, özgün tasarımıyla da öne çıkıyor.

Metro hattının bekleme salonları da havalimanına yakışır şekilde tasarlandı. Koltuklar uçak koltuğu şeklinde tasarlandı, bilgi ekranları ise uçak penceresi şeklinde dizayn edildi.

Metro hattı bugün hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan İstanbul Havalimanı-Kağıthane metro hattı, bugünkü açılışın ardından hizmete başlayacak.