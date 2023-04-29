banner38

Kaftancıoğlu'ndan Ülkü Ocakları'na tehdit

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Ülkü Ocakları'na yönelik tehdit dilini kullanınca sosyal medyadan tepki aldı.

Gündem 29.04.2023, 16:06 29.04.2023, 16:11
Kaftancıoğlu'ndan Ülkü Ocakları'na tehdit

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden Ülkü Ocakları'nı tehdit etti. 

İstanbul Ümraniye'de iki bina arasına asılan Kılıçdaroğlu pankartının asılı bulunduğu ipin bir ucu Ülkü Ocakları katına uzanıyordu. Kaftancıoğlu, Ülkü Ocakları'nın da işin içinde olduğunu savunarak tehditler savurdu. 

Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta "Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın" diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek, "Bazıları iki yüzlüdür" yazıldı.

Olaya sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Gençleri zehirleyen sadece AKP değil, Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse… Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü. Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy; Mehmetçiğin yaşam ve her türlü haklarının korunması, astsubayların tazminat problemlerinin çözülmesi ve sözleşmeli erbaşların kadroya alınması gibi onlarca problemin çözülmesi demektir aynı zamanda." şeklinde tehditler savurdu.

Kaftancıoğlu'nun tehdit mesajına sosyal medyadan, "Ne yapacaksın? PKK'yı mı şikayet edeceksin" şeklinde cevaplar verildi.

#Canan Kaftancıoğlu
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 70
2. Fenerbahçe 29 64
3. Beşiktaş 30 62
4. A.Demirspor 30 57
5. Başakşehir 29 48
6. Trabzonspor 30 46
7. Kayserispor 30 45
8. Konyaspor 31 43
9. Karagümrük 30 41
10. Alanyaspor 31 38
11. Sivasspor 30 37
12. Antalyaspor 30 36
13. Ankaragücü 29 34
14. Kasımpaşa 30 33
15. İstanbulspor 29 29
16. Giresunspor 29 27
17. Gaziantep FK 29 25
18. Ümraniye 30 23
19. Hatayspor 29 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 32 69
2. Rizespor 32 63
3. Pendikspor 32 58
4. Eyüpspor 34 59
5. Sakaryaspor 33 56
6. Bodrumspor 33 55
7. Göztepe 32 54
8. Manisa FK 33 52
9. Keçiörengücü 33 50
10. Bandırmaspor 32 50
11. Boluspor 32 48
12. Tuzlaspor 33 38
13. Erzurumspor 32 33
14. Altay 33 33
15. Altınordu 32 33
16. Gençlerbirliği 33 31
17. Adanaspor 32 25
18. Denizlispor 32 17
19. Yeni Malatyaspor 33 16
Takımlar O P
1. Arsenal 33 75
2. M.City 31 73
3. Newcastle 32 62
4. M. United 31 60
5. Tottenham 33 54
6. Aston Villa 33 54
7. Liverpool 32 53
8. Brighton 30 49
9. Brentford 33 47
10. Fulham 32 45
11. Crystal Palace 34 40
12. Chelsea 32 39
13. Wolves 33 37
14. Bournemouth 33 36
15. West Ham United 33 34
16. Leeds United 33 30
17. Nottingham Forest 33 30
18. Leicester City 33 29
19. Everton 33 28
20. Southampton 33 24
Takımlar O P
1. Barcelona 31 76
2. Real Madrid 31 65
3. Atletico Madrid 31 63
4. Real Sociedad 32 58
5. Villarreal 31 50
6. Real Betis 31 49
7. Athletic Bilbao 31 46
8. Osasuna 32 44
9. Rayo Vallecano 31 43
10. Girona 31 41
11. Sevilla 31 41
12. Mallorca 31 40
13. Celta Vigo 31 39
14. Real Valladolid 31 35
15. Almeria 31 33
16. Valencia 31 33
17. Cadiz 31 32
18. Getafe 31 31
19. Espanyol 31 28
20. Elche 31 13
banner23