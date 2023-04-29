Kaftancıoğlu'ndan Ülkü Ocakları'na tehdit

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya üzerinden Ülkü Ocakları'nı tehdit etti.

İstanbul Ümraniye'de iki bina arasına asılan Kılıçdaroğlu pankartının asılı bulunduğu ipin bir ucu Ülkü Ocakları katına uzanıyordu. Kaftancıoğlu, Ülkü Ocakları'nın da işin içinde olduğunu savunarak tehditler savurdu.

Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta "Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın" diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek, "Bazıları iki yüzlüdür" yazıldı.

Olaya sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Gençleri zehirleyen sadece AKP değil, Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse… Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü. Son kez uyarıyorum! İftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy; Mehmetçiğin yaşam ve her türlü haklarının korunması, astsubayların tazminat problemlerinin çözülmesi ve sözleşmeli erbaşların kadroya alınması gibi onlarca problemin çözülmesi demektir aynı zamanda." şeklinde tehditler savurdu.

Kaftancıoğlu'nun tehdit mesajına sosyal medyadan, "Ne yapacaksın? PKK'yı mı şikayet edeceksin" şeklinde cevaplar verildi.