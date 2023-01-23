Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'na gönderme: "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı sever"

Bir süredir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında soğuk rüzgarlar esen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. CHP Hamburg Birliği’nin düzenlediği panelde konuşan Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerinin mimarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

"SİYASETÇİLER BAŞKALARININ EMEĞİNİN ÜZERİNE KONMAYI SEVER"

Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu'na gönderme niteliğindeki açıklaması şu şekilde oldu:

"Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu. İstanbul seçimlerinin mimarı, tüm Türkiye’de sadece İstanbul değil inanılmaz bir strateji ve kararlılıkla süreci ilk günden kurgulayan hatta ilk günden değil 10 yıl öncesinden planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. O hak teslimini yapmak zorundayım"