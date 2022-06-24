Kadro, hassas burnuyla yangının başladığı yeri tespit etti
Marmaris'teki orman yangınının başladığı alanı Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olan "Kadro" buldu.
Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da 20.00 sularında çıkan yangının başlangıç noktasını bulmak için Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Araştırma kapsamında, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği "Kadro" Marmaris'e getirildi.
Kadro, hassas burnu ile inceleme yaptığı bir alanda tepki verdi. Kadro'nun tepki vermesi üzere alanda inceleme yapan ekipler, şüpheli S.A'nın kimliğini sigara izmaritlerindeki DNA örneklerinden tespit etti.
Şüpheli tutuklanmıştı
Marmaris'teki orman yangının başlamasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan S.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. S.A, ifadesinde yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle ormanlık alanda 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangını çıkardığını itiraf etmişti.
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