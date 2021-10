'Kadınları çalışma hayatında da güçlendirmeye devam ediyoruz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bilişim Vadisi'nde Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İnovasyonda Kadın 6. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, kadınların öncü ve yenilikçi kimliğinin öne çıktığı bugünde, güçlü kadınların güçlü yarınlar anlamını taşıdığını bilerek buraya gururla geldiğini söyledi.

Bir yanda ulusal ve uluslararası düzeyde kadınların insanlık onuruyla yaşamaları adına çalışmalar yürüten bir sivil toplum kuruluşu olduğunu, diğer yanda inovatif çalışmalarıyla bilimi insanlığın faydasına dönüştüren ufku açık kadınlar bulunduğunu aktaran Yanık, bu iki grubun güçlerini birleştirmesiyle oluşan enerji ve elde edilen sonuçların kendilerinin göğsünü kabarttığını dile getirdi.

Bakanlık olarak her zaman kadınların toplumsal hayata katılımının yanında olduklarını ve bunu desteklediklerini ifade eden Yanık, "Sosyal hayatın içinde, ailedeki rolleri güçlü ve söz hakları olan kadınlarla güvenilir, müreffeh ve huzurlu bir Türkiye hedefliyoruz. Bu bakışla Türkiye'de son 19 yılda hükümetlerimiz döneminde kadının toplumsal statüsünü destekleyen ve kadın haklarını koruyan bir hukuki zemin oluşması için gayret gösterdik. Medeni Kanun, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda yaptığımız eşitlikçi reformlarla, Türkiye'de tüm mevzuatı fırsat eşitliği ilkesini gözeten bir yapıya kavuşturduk." diye konuştu.

Bakan Yanık, anayasada kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık ilkesini kendilerinin eklediğine işaret ederek, kadın erkek fırsat eşitliğini, ana plan ve politikalara dahil ettiklerini kaydetti.

Geçen günlerde bakanlıkları koordinasyonunda kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemeye yönelik çalışmaları bu kapsamda başlattıklarını bildiren Yanık, şöyle devam etti:

"Kadınların eşit fırsatlara ulaşmasında en belirleyici etkenlerden biri, hiç şüphesiz eğitim. Bizler yine geçtiğimiz 19 yıllık süreçte kadınların okuryazarlık oranının artması için de çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz. Bu gayretin neticesinde 2020'de 6 yaşın üzerindeki kız çocukları okuryazarlık oranı, yüzde 79'dan yüzde 95'e yükseldi. Kadınların eğitim imkanlarına erişimi arttıkça hem iş gücüne katılım oranları arttı hem de karar alma mekanizmalarında daha çok yer almaya başladılar. Bu durum istatistiklere de yansıyor kuşkusuz. Rakamlar, çarpıcı gelişimin çok açık göstergesi. Artık kamuda görev yapan personelin yüzde 40'ını, üniversitelerimizdeki öğretim görevlilerinin yüzde 50'sini, öğretmenlerimizin yüzde 60'ını, hakimlerin yüzde 46'sını kadınlar oluşturuyor. Benzer şekilde TBMM'de kadın milletvekili oranında da ciddi artış sağlandı. 2002'de yüzde 4,4 olan kadın milletvekili oranı, bugün yüzde 17,45. Hali hazırda TBMM'de 104 kadın milletvekilimiz var."

"Kadınları çalışma hayatında da güçlendirmeye devam ediyoruz"

Yanık, kadınları çalışma hayatında da güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, 81 ilde "Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi" konulu seminerlerle bugüne kadar 571 bine yakın kadının farkındalığının ve cesaretinin artmasına destek olduklarını anımsattı.

"Hayata geçirdiğimiz politikalarımızla bugün kadın istihdamı, 2021 Temmuz ayı rakamları itibarıyla 9 milyonu aştı." diyen Yanık, şu görüşleri paylaştı:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla 2002'de yüzde 27,9 olan kadınların iş gücüne katılma oranı, 2021 Temmuz ayı itibarıyla yüzde 34'e ulaştı. Türkiye artık seri üretimin ötesinde, parlak projelerle, girişimcilik ve inovasyon alanında da rekabetlere alan açan bir ülke haline geldi. Bu süreçte kadınlar, iş gücüne katılımlarının ötesinde istihdam yaratma gücünü de elde ettiler. İşveren olarak kadınlar hem üretime, ekonomik istikrara katkı sağlıyor hem de kadınların istihdam edilmesine kapı aralıyorlar. İşveren kadın olduğunda ilk 5 istihdamının da kadın olduğu araştırmalara yansıyan bir husus."

Bugün burada pırıl pırıl genç yüzlerde de bu inancı ve iradeyi okuyabildiğini ifade eden Yanık, bakanlıklarının, tıpkı buradaki gibi girişimci ruhlu ve cesur kadınlara yönelik farklı hizmetler ürettiğini belirtti.

Derya Yanık, danışmanlık hizmetleri, finans kaynakları ve pazarlama stratejileri gibi alanlarda girişimci kadınlara verdikleri eğitimlerin, bunlardan bazıları olduğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, kadın girişimciliğinin yaygınlaşması için yürüttüğümüz altyapı çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Bu çalışmaların en önemli örneklerinden birisi, yakın zamanda açılış toplantısını gerçekleştireceğimiz 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' olacak. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Çünkü daha çok alt gelir grubu, eğitim düzeyi yüksek olmayan ve ev eksenli üretim yapan kadınlarımızın bir şekilde ekonomik hayata dahil olmaları ve kendi hayatlarını idame ettirebilmeleri için o ekonomik katkıda pay alabilmelerini önemsiyoruz. Bu projenin öncesinde ise Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmaları'mızı nihayete erdirdik. Yüz binlerce kadına kendi bulundukları çevrede üretme ve ticaret yapabilmenin mümkün olduğunu anlattık. Projelerimize katılan binlerce kadının hayatının zenginleştiğine olan şahitliğimiz, çalışma aşkımızı da kamçılıyor ve artırıyor. Geldiğimiz noktada şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki artık ülkemizin tüm kurumlarında, kadınlara eşit haklar sunmayı ilke edinmiş bir anlayış söz konusu."

"KADEM, kadınların parlak başarılara erişmelerine aracılık ediyor"

Yanık, sivil toplum kuruluşlarının saha tecrübeleriyle kamu tecrübesinin birleşip kadınlar açısından doğru ve sonuç odaklı hazırlanan planlamalar gerçekleştirileceğini vurgulayarak, her kesimden ve her görüşten sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdikleri bu toplantıların farklı temalarla da devam edeceğini kaydetti.

Bu noktada Bakanlığın sosyal politikaları paralelinde projeler üreten ve uygulayan kurumlardan birinin Kadın ve Demokrasi Derneği olduğuna işaret eden Bakan Yanık, şunları söyledi:

"KADEM, bugüne kadar üstlendiği misyon gereği, bu toprakların anlam ve değer dünyasını koruyan, aynı zamanda kadınların insan haklarına ulaşmalarını destekleyen çalışmalara imza atıyor. Bunu en iyi bilenlerden biri de benim. Her ne kadar Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız kadar eski KADEM'li değilsem de (o benden eski üye onu söyleyeyim) bunu yakından bilen, takip eden arkadaşlarınızdan birisiyim. Bugün burada olmaktan mutluyum. Bugün kapanış programı gerçekleştirilen inovasyonda kadın çalışmasının da öncülüğünü yürüten KADEM, kadınların parlak başarılara erişmelerine de aracılık ediyor. Bu gibi projelerle kadınların inovatif fikirlerinin gerçekleşmesine imkan sunuluyor ve onların teknolojik alanda daha çok var olmaları sağlanıyor. Bunu hepimiz çok kıymetli ve önemli buluyoruz. İrili ufaklı inovatif birçok fikir, şüphesiz ki inovatif bir bakış açısının ve elbette en çok da ihtiyaçların gölgesinde şekilleniyor. Kadınlar, hayatı kolaylaştırmak için düşünüyor ve çabalıyor."

"Kadınlara destek olmaya devam edeceğiz"

Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gururla söylemekteyim ki hükümetimiz sunduğu teşviklerle, girişimci hibe ve kredileriyle milli yükselişimizde aktif rol almak isteyen herkese destek vermektedir. 'Biz yapamayız' anlayışından 'Biz istersek her şeyi yaparız, yeter ki siz yapmak isteyin, biz arkanızdayız' diyen bir hükümet anlayışı, 19 yıldır Türkiye'de iş başında. 19 yılda belki asırlar boyu çabalamamızı gerektiren bir sıçramayı gerçekleştirdiğimizi de her vicdan sahibi teslim edecektir. Bunun tek sırrı, bu milletin kendisinde var olan gücü farkına varmasını sağlamak, bu millete hak ettiği özgüveni hatırlatmak olmuştur. Bu yolda hiç kimse yalnız olmadığını bilmelidir. Kadınlar için de artık sınırlar, kendi kurabildikleri hayalleriyle doğru orantılıdır. Yeter ki hayal kursunlar, yeter ki destek istesinler. Biz her zaman her türlü desteği vermeye, eşit ve adil imkanlara kavuştukça okuyan, araştıran, bilime ve insanlığa farklı yetenekleriyle katkı sunan kadınlara destek olmaya devam edeceğiz. Bu kadınlarımız, toplumsal fayda üretmeye devam edecekler. Böylelikle hayatımızda kadınların eliyle güzelleşen alanlar da genişleyecek."

İnovasyonda Kadın Projesi ile bilim ve teknoloji alanında kadınların etkinliğini artıran KADEM'e teşekkür eden Varank, birbirinden özgün fikirlerle inovasyon dünyasını canlandıran bütün kadınlara ve projeleriyle ödül kazanmaya aday finalistlere başarı diledi.