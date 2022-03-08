"Kadınlara hak ettiği değeri vermek anayasa ve yasalarımızın bize emridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadının sıf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğramasını, şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz. Şiddet ve şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlara hitap etti.

Kadınlarımızın şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz. Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın, kültürümüzün hem de anayasa ve yasalarımızın bize emridir. Hakikat bu iken yakın tarihimizde buna ters düşen birçok hadiseye şahit olduk.

'Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği biz giderdik'

Her alanda ülkemizin beşeri sermayesinin zenginleşmesinin önündeki engelleri biz kaldırdık. Türkiye'yi yasaklar ülkesi olmaktan çıkartıp eşitlik ülkesi olmasına biz dönüştürdük. Anayasamız kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz derken kadınlarımız arasında başörtülü ve başı açık ayrımına biz son verdik. Kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği gidermeyi devlet olarak biz verdik.

"Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez"

Kadını 23 yerinden bıçaklayan birini hakim nasıl serbest bırakabiliyor? 23 yerden eşini bıçaklayan bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse söylerim. Bu hakim olabilir savcı olabilir farketmez. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez. Sonuna kadar bunu takip edeceğiz.

"Şiddet ve şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız"

Kadının sıf cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğramasını, şiddete maruz bırakılmasını asla kabul edemeyiz. Şiddet ve şiddetle mücadele konusunda kadınlardan yana tarafız. Milletimizin emanetini bizim ortada bırakmamız söz konusu değildir. Adaleti medeniyetin mülkü olarak gören medeniyetin mensuplarıyız, adalet yerde kalmaz, gereğini yaparız.

"Kadına şiddetle mücadelede yeni adımlar atıyoruz"

ŞÖNİM, KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamalarla kadınlarımızın yanında olduğunu gösterdik. Pek çok tespit ve teklifin yer aldığı komisyonun raporu kabul edildi. Kadına şiddetle mücadelede yeni adımlar atıyoruz. Failin indirim almaya yönelik duruşmadaki tutum ve davranışları, kıyafeti, kravat takması, boyun bükmesi, takdiri indirim sebebi olarak dikkate alınmayacak. Vekili bulunmayan şiddet mağduru kadınlara ücretsiz olarak avukat görevlendirmesi yapılacaktır.