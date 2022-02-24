Kadına yönelik şiddette iyi hal indiriminin kalkması için ilk adım atılıyor
Meclis gündemine gelmesi beklenen kadına yönelik şiddetle mücadele teklifi için ilk adım atılıyor. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu iyi hal indirimini gündemine aldı. Yapılacak düzenleme konusunda bugün Meclis bilgilendirilecek.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ talimat verdi, kadına yönelik şiddet davalarında yargılamada önemli değişikliklere gidilecek.
Çok tepki çeken "iyi hal indirimi" kaldırılacak. O düzenleme için ilk adım bugün atılıyor.
Bakanlık yetkilileri milletvekillerini bilgilendirecek
Meclis'te İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Adalet Bakanlığı yetkililerini dinleyecek. Bakanlığın düzenlemeye dair çalışması da gün yüzüne çıkacak.
Bakanlık yetkilileri yapılacak değişiklikler konusunda milletvekillerini bilgilendirecek. İyi hal indirimi ile ilgili mevcut durumu ve öngörülen değişiklikler ele alınacak.
Teklifin mart ayında Meclis'e sunulması bekleniyor
Acil yargı paketi olarak Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile hem iyi hal indirimine son verilecek hem de cezalar artırılacak.
Düzenlemede kadınların sıkça şikayetine konu olan ısrarlı takiple tacizin cezası da ağırlaştırılacak.
Teklifin mart ayında Meclis'e sunulması bekleniyor.
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