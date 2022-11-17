banner38

Kadın terörist: '2 kere keşif için Taksim'e gittim'

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faili olarak yakalanan terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki sorgusunda, 2 kere Taksim'e keşif yapmaya gittiğini ifade etti.

Gündem 17.11.2022, 15:46
Kadın terörist: '2 kere keşif için Taksim'e gittim'

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın emniyetteki ifadesinde, temmuz ayında Türkiye’ye geldiği ve 2 kere Taksim'e keşif yapmaya gittiği ortaya çıktı.

Albashır’in emniyetteki ifadesi tamamlandı ve bu sabah adliyeye sevk edildi. Albashır ifadesinde Türkiye’ye gelmesinden patlama gününe kadar geçen süreci anlattı. 

Münbiç’teyken ‘H. isimli terörist tarafından önce Cerablus’a gitmek üzere görevlendirildiğini ancak bu görevi kabul etmediğini bunun üzerine Türkiye görevi verildiğini anlatan Albashır'ın, “H. 2022 Temmuz ayında bana Cerablus’a gitmem için görev verdi. Ben o görevi kabul etmedim. Sonra bölgenin zenginlerinden biri olan aynı zamanda YPG’nin sözde İstihbarat birimindem olduğunu öğrendiğim Hasan diye biri bana geldi ve H. seni yanına çağırıyor sana çok önemli bir görev verecek dedi. Ben de Hasan’la birlikte H.nin yanına gittim. Bana ‘Madem Cerablus’a gitmiyorsun o zaman Bilal H. ile birlikte Türkiye’ye gideceksin’ dedi. Ben de Türkiye’ye gelmeyi kabul ettim. H. bize 400 lira para ve 2 tane telefon verdi. Giriş için bütün ayarlamaları yaptıklarını söyledi. Sonra İdlib’te Bilal’le buluştuk. (Eşi izlenimi verilen) Bilal’i ilk defa İdlib’de gördüm. 27 Temmuz’da Hatay’a geldim. Oradan da doblo tarzı bir araçla İstanbul’a geldim. Bilal bana Türklerden nefret ettiğini söyledi. Bilal’in telefonuna bir konum geldi. Araç şoförü diğerlerini indirdi beni ve Bilal’i de konumdaki adrese Ferhat H. isimli adamın evine götürdü." dediği öğrenildi.İstanbul’a geldikten sonra Esenlerdeki Ferhat H.’ye ait atölyede çalışmaya başladıklarını, bu süreçte Bilal’in hiç dışarı çıkmadığını kendisinin de saldırıdan önce 2 kere Yasir K. ile birlikte keşif yapmak için Taksim’e gittiğini belirten Albashır'ın, “O süreçte hiç gezmedim. Bilal de hiç dışarı çıkmadı. Son bir ay içerisinde 2 kere Taksim’e geldim keşif yapmak için. En son saldırıdan 11 gün önce gittim Taksim’e. Her seferinde Yasir isimli kişi götürdü beni. Pazar günü öğleden sonra Bilal, Yasir ve ben birlikte yola çıktık. Taksim’e geldik. Bilal bana kahverengi çantayla beyaz poşeti almamı söyledi. ‘İşim var sen git ben geleceğim’ dedi. Sonra ben aldım onları yürüdüm. Oturduğum yere geldim. 40 dakika orada oturdum. Sonra çantaları bırakıp abiye kıyafetlerin olduğu bir mağazaya gittim. Fakat tam o sırada H. bana fotoğraf ve video gönderdi. Videoyu izlediğimde benim bankta oturduğum anların fotoğraflarını gördüm. Korkuya kapıldım ve aynı banka geri döndüm. Sonra Hacı beni aradı, ‘Çantaları bırak ve oradan uzaklaş’ dedi. Ben kalkıp uzaklaşmaya başladım sonra da patlama meydana geldi" ifadelerini kullandığı belirtildi.

"Telefonumu kırıp beni Küçükçekmece'ye götürdü"

Saldırıdan sonra da Esenler’de kaldığı adrese geri döndüğünü bu sırada onu almaya Ahmed J.’nin geldiğini söyleyen Albashır'ın “Sonra ben Esenler’deki eve gittim. Ahmed geldi beni aldı. Orada benim telefonumu kırdı ve Küçükçekmece’ye götürdü. Biz burada olduğumuz süre boyunca çanta hep Bilal’in yanındaydı" dediği kaydedildi.

Öte yandan Albashır’in ‘Fotoğraflarımı çekip H.'ye gönderdiler’ ifadesi üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, iddia edildiği gibi kimsenin Albashır’in fotoğraflarını çekmediğini belirledi. Bunun üzerine teröristin, "Korktuğum için yaptım süsü vermek için böyle bir ifade kullandım." dediği belirtildi. 

Kaynak: AA
#Ahlam Albashır #taksim
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23