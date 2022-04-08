Kadın özel harekat polisleri teröristlerin korkulu rüyası oldu

Kadın özel harekat polisleri (PÖH) her zaman teyakkuzda. Aldıkları sıkı eğitim sonrası Kars’ta görevlendirilen kadın PÖH’ler, terör olayları başta olmak üzere riskli operasyonlara katılıyor. Kent merkezinin yanı sıra kırsaldaki operasyonlara da katılan kadın polisler, teröristlerin korkulu rüyası.

Karla kaplı atış sahasında uzun namlulu silahlarla atış ve keskin nişancı eğitimlerini sürdüren kadın özel harekatçılar, bu eğitim ve tatbikatlar sayesinde her an göreve hazır oluyor. Tatbikatlarda yaptıkları atışlarla göz dolduran kadın polisler, belirlenen hedefleri farklı silah modelleri ile metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor.